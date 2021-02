Marius Budăi: Cifrele nu mint niciodată! V-ul lui Cîțu s-a EVAPORAT și a rămas doar linia aia în jos

"L-am auzit pe premierul Cîțu sărind în sus de bucurie că am fi avut pe ultimul semestru din 2020 o creștere. De fapt, trebuie să afle românii că este o minciună gogonată marca Cîțu, deoarece românii nu se hrănesc cu sezonalitate cum încearcă Cîțu să ne prezinte o creștere pe trimestru 4 din 2020, ci este chiar o scădere de 1, 5% în trimestru 4, în trimestru 3 de 5,6% și în trimestru 2 am avut o scădere de 11.2 %. Trimestru patru a avut o scădere de peste 16% față de trimestru 1, când nu era pandemie în România. Cam astea sunt cifrele zilei. În plus, HoReCa peste 33,5% scădere în 2020, iar producția industrială spre 10% scădere în 2020.

Dacă ar fi cumva să intitulez analiza mea pe comunicatul dumnealui de statistică aș spune că V-ul lui Cîțu s-a evaporat și a rămas doar linia aia în jos și nu este doar părerea mea, este părerea multor economiști din România care ne spun foarte clar că cifrele, din păcate pentru Cîțu, cifrele nu mint niciodată. Nu vom avea cum să ne revenim nici în acest an deoarece acest cerc al austerității nu va aduce nimic bun în economie.", a declarat Marius Budăi în cadrul unei conferințe de presă.