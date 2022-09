Marcel Ciolacu: Salut măsurile propuse de Ursula von der Leyen! Asta am susținut și noi

„Salut măsurile propuse astăzi de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen! Într-o perioadă de criză, cei care au făcut profituri excepționale trebuie să fie solidari cu cei care suferă. Asta am susținut și noi, atunci când am propus atât taxa de solidaritate asupra profitului excepțional al companiilor din energie, cât și necesitatea introducerii unei reglementări a prețurilor care să pună capăt haosului speculativ din piața energiei. Sunt singurele măsuri corecte pentru a ține sub control inflația și creșterea prețurilor. De aceea, îmi doresc ca acestea să fie implementate cât mai repede pentru a avea garanția protejării reale a economiei și a locurilor de muncă, dar și a puterii de cumpărare a populației”, a scris Marcel Ciolacu, președintele PSD, miercuri, pe contul său de Facebook.

„Nu mă aștept ca cei care au criticat aceste măsuri, atunci când au fost propuse de PSD, să aibă bunul-simț să tacă acum, când ele devin o certitudine la nivel european. Sper doar să nu-i ia amețeala când se vor roti cu 180 de grade și vor lăuda tocmai ceea ce criticau ieri”, a conchis Marcel Ciolacu.

UE va propune măsuri de plafonare a veniturilor producătorilor de energie electrică care au costuri scăzute şi va forţa companiile care vând combustibili fosili să împartă profiturile pe care le fac de pe urma creşterii preţurilor energiei, a anunţat preşedintele Comisiei Europene, în cadrul discursului privind starea UE susţinut în plenul Parlamentului European reunit la Strasbourg.

„În această perioadă este greşit să primeşti profituri şi venituri extraordinare record beneficiind de pe urma războiului şi pe spatele consumatorilor noştri. În această perioadă, profiturile trebuie împărţite şi canalizate către cei care au cea mai mare nevoie", a declarat von der Leyen.



Oficialul CE a adăugat că blocul comunitar discută de asemenea plafonarea preţurilor energiei şi lucrează la stabilirea „unui preţ de referinţă mai reprezentativ pentru gaze", decât cel de la hub-ul TTF de la Amsterdam. În primăvară, la hub-ul TTF de la Amsterdam, unde se stabilesc preţurile de referinţă pentru gazul natural în Europa, cotaţiile au atins nivelul record de aproape 335 de euro pentru un MWh.

Citește și...

Comisia Europeană va propune mai multă flexibilitate în reducerea datoriei

Comisia Europeană va propune în octombrie schimbări ale reglementărilor UE privind datoria, pentru a le face mai simple şi mai flexibile în vederea reducerii nivelului ridicat al datoriei şi pentru a permite investiţii strategice, a anunţat miercuri preşedintele CE, Ursula von der Leyen, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

„În acelaşi timp, guvernele UE trebuie să fie mai responsabile în respectarea acestor reglementări pe care le-am aprobat cu toţii. Trebuie să recunoaştem noua realitate a nivelului mai ridicat al datoriei publice. Avem nevoie de reguli fiscale care să permită investiţii strategice, în timp ce este garantată sustenabilitatea fiscală. În octombrie, vom prezenta noile idei pentru guvernanţa noastră economică. Statele membre ar trebui să aibă flexibilitate în privinţa căilor lor de reducere a datoriei, dar ar trebui să existe mai multă responsabilitate în realizarea obiectivelor convenite", a apreciat miercuri Ursula von der Leyen.



Potrivit preşedintelui Comisiei Europene, ar trebui să existe reglementări mai simple, pe care să le poată urma toate statele membre, pentru a deschide calea pentru investiţii strategice şi pentru a da pieţelor financiare încrederea de care au nevoie.





Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News