Iohannis, mesaj privind sistemul sanitar din România: Povara cancerului e o consecință a investițiilor superficiale

"Celebrarea pentru prima dată în România a Zilei Supraviețuitorului de Cancer se datorează, într-o mare măsură, eforturilor societății civile, și implicit dumneavoastră, Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer.

Am decis astfel să confer Înaltul Patronaj ediției din acest an a Conferinței Naționale în semn de recunoaștere a acțiunilor pe care le-ați derulat pentru îmbunătățirea calității vieții pacienților. Am susținut în numeroase rânduri că sistemul de sănătate are nevoie de o reformă consistentă și de o schimbare de paradigmă care asumă în mod real pacientul în centrul abordării.

Nu există o viziune pe termen lung

Povara cancerului este, din păcate, și o consecință a lipsei unei viziuni unitare pe termen lung, a superficialității investițiilor și a unor politici fragmentare. Aceste probleme, care trenează de decenii, nu se rezolvă de la sine, ele au nevoie de angajament susținut din partea tuturor celor care au responsabilități în acest domeniu. Mă bucur să constat că, în ultima perioadă, România a făcut progrese importante în lupta împotriva cancerului, asumând prin lansarea Planului Național de Combatere a Cancerului o viziune unitară pentru îmbunătățirea accesului la diagnostic și tratament și recuperarea decalajelor în îngrijirea pacientului.

În aceste zile, seria de evenimente derulate sub umbrela Zilei Supraviețuitorului de Cancer completează o gamă de inițiative care urmăresc să diminueze presiunea acestei maladii asupra sistemului sanitar și să contribuie la crearea unei societăți mai sănătoase.

Rolul societății civile este unul extrem de important în succesul acestui demers, iar organizarea Conferinței reprezintă un exemplu al sprijinului reciproc, al acțiunii solidare și al consensului în jurul unor obiective care ne unesc. Este esențial ca astfel de bune practici să fie extinse și replicate, întrucât promovarea lor conduce, în mod sigur, la îmbunătățirea rezultatelor.

Schimbarea reală este generată de oameni și cred că experiența de viață și puterea de a merge mai departe a supraviețuitorilor de cancer reprezintă modele de inspirație pentru noi toți. Vă doresc mult succes şi vă asigur de toată deschiderea mea pentru a face lucruri bune împreună, pentru un viitor mai sănătos!”, este mesajul integral transmis de președinte, în 4 iunie 2022.

Cine este inițiatorul proiectului?

Senatoarea Nicoleta Pauliuc, cea care a inițiat proiectul care stabilește Ziua Națională a Supraviețuitorilor de Cancer în 5 iunie, a mărturisit că este chiar ea o supraviețuitoare a acestei boli și știe ce temeri există chiar și după vindecare.

”Am ales ca simbol al Zilei Naţionale a Supravieţuitorilor de Cancer, pe care anul acesta o sărbătorim în 5 iunie, nufărul galben: o floare gingaşă, dar spectaculoasă, născută din suferință. Nufărul reprezintă cunoaşterea luminii şi dragostea, dar mai ales renaşterea. Pentru că eu aşa văd momentul în care învingi această crudă boală, numită cancer: te naşti a doua oară.

Am inițiat Legea privind Ziua Naţională a Supravieţuitorilor de Cancer pentru că mi-am dorit să avem o asemenea Zi specială pentru a sărbători viaţa, pentru a-i cinsti aşa cum se cuvine pe supravieţuitori, pentru a le spune că vieţile lor contează, că sunt iubiţi şi apreciaţi. Este un moment care îmi doresc să radieze de lumină pentru că ştiu, la fel de bine ca voi toţi, ce temeri şi fantasme există în viaţa fiecăruia chiar dacă boala a fost depăşită.

Cu această ocazie, vrem să le transmite tuturor bolnavilor un mesaj de speranţă. Să le spunem că, la capătul acestei încercări cumplite, se poate obţine împlinirea. Că şi ei pot trece cu bine linia de sosire şi pot privi în urmă cu satisfacţie, pot fi învingători.Vă dăruiesc din suflet tuturor un nufăr galben şi vă aştept să sărbătorim împreună viaţa”, a scris senatoare la postarea sa de Facebook.

