Dar cine este Tibi Clenci? Pentru majoritatea, ”cel mai bun fotograf de fashion din România”. Cum a ajuns aici? Cum poți face din pasiune un mod de viață? Cât este talent și cât este muncă pentru un fotograf de succes? Care este fotografia sa de suflet? La aceste întrebări, Tibi Clenci a răspuns într-un interviu în exclusivitate pentru DC News.

Tibi Clenci este sinonim cu „cel mai bun fotograf de fashion din România”. Vrem să ne spui cum ai ajuns aici. Ce înseamnă pentru tine să fii cel mai bun în acest domeniu.

Tibi Clenci: Ești cel mai bun atunci când reușitele te recomandă. Să excelezi în profesia ta înseamnă să înglobezi un cumul de factori care te poziționează pe treapta unde mă aflu și eu acum. Dar asta nu înseamnă că nu sunt alții la fel de buni sau poate mult mai buni. Eu am fost o minte creativă, ulterior am decis că voi fi fotograf. Am trăit în casă cu aparatul foto, în studioul tatălui meu unde developam fotografii în sistemul vechi. Cu mine a pornit totul de la a asculta povești, de la a mă inspiră din povești cu speranța că voi ajunge și eu să inspir pe ceilalți și că voi avea ascultători. Am făcut eforturi pentru a ajunge aici, de la a citi mai mult decât puteam la acel moment până la a-mi asculta familia spunându-mi că dacă acum nu învăț, mai târziu va fi prea târziu.

Foarte multă lume astăzi se apucă de fotografie, cu toate acestea parcă nimeni nu se remarcă în mod special. Mă refer în sensul că astăzi oricine își cumpără un aparat performant și merge la două-trei evenimente se consideră fotograf. Ce îi trebuie unui om cu aparat de fotografiat să devină, cu adevărat, fotograf?

Tibi Clenci: Înainte de orice, este o chestiune de alegere. Mulți dintre ei își doresc să fie fotografi de evenimente, de street, de natură. În cazul fotografiei de modă, eu sunt exclusiv fashion photographer, trebuie să ai abilități fine de psiholog, să poți înțelege nevoile personajului/modelului/actorului din fața camerei, să poți lucra cu echipa, să înțelegi că personalitățile puternice nu te dezavantajează, dimpotrivă, te avantajează. Să ai acest team work în sânge și să pornești de la poveste, chiar dacă lucrezi într-un studio alb, personajul face ceva, are o conexiune cu ce se întâmplă în viața reală.

Care este fotografia ta de suflet? Care este povestea ei?

Tibi Clenci: Am multe fotografii de suflet, încă nu am ajuns să spun că . Le-aș putea menționa ca fiind de suflet pe acele fotografii la realizarea cărora s-au consumat eforturi, s-a transpirat și toată lumea a fost 100% focusată să ridice nivelul artistic. Și sunt multe care îmi plac. N-aș putea spune una, sunt adeptul poveștilor de orice gen și fiecare fotografie spune o poveste.

Cât este talent și cât este muncă pentru un fotograf de succes?

Tibi Clenci: Talent trebuie să fie, nu poți să construieșți din nimic. Trebuie să îți placă ceea ce faci. Ideea de a merge la lucru, de a-ți îndeplini visul și de a te întoarce fericit acasă aparține celor care au depistat pe parcursul vieții că talentul plus munca, efort și exercițiul repetat în fiecare zi le-ar putea deschide ușa fericirii. Sunt unul dintre cei mai fericiți oameni de pe pământ. Făcând o paralelă cu lumea sportului, nu poți face performanță fără talent și fără multă muncă. Trebuie să ai și marele noroc să găsești și dascăl, oameni care să fie implicați în evoluția ta.