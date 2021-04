În primele două luni, au CRESCUT cheltuielile cu personalul bugetar. Cîțu, intervenție urgentă: Avem o LIMITĂ!

Premierul Florin Cîţu a declarat, miercuri, că execuţia bugetară pe primele două luni a acestui an arată o creştere a cheltuielilor de personal mai mare decât cea estimată şi a solicitat ministrului Finanţelor o situaţie pentru toţi ordonatorii de credite, menţionând că în buget există o limită de 110 miliarde de lei a acestor cheltuieli, care nu va fi depăşită, scrie Agerpres.



"Am discutat despre cheltuielile de personal. Pentru execuţia bugetară pe două luni şi pe ceea ce avem preliminar pe luna martie arată o creştere a cheltuielilor de personal. Am cerut ministrului de Finanţe să prezinte în şedinţa următoare o extrapolare pe baza execuţiei bugetare a cheltuielilor de personal pentru toţi ordonatorii de credit, pentru că avem o limită de 110 miliarde de lei în buget pe care nu o vom depăşi. Mie îmi arată distribuţia că, până acum, este o creştere mai mare decât estimam a cheltuielilor de personal şi vreau să ştiu de unde vine această cheltuială de personal mai mare pentru că ştiţi foarte bine că legislaţia în vigoare nu ar fi permis acest lucru", a afirmat Cîţu, după şedinţa de Guvern.

Concedieri în rândul bugetarilor?





Întrebat dacă bugetarii s-ar putea aştepta la concedieri, Cîţu a spus: "Nu, nu înseamnă acest lucru".



"Aş vrea să ştiu cum s-a întâmplat, atâta tot. Noi trebuie să ne încadrăm într-o cheltuială bugetară de 110 miliarde de lei anul acesta. Vreau să văd cum s-a întâmplat, dacă a fost în urma unor acte normative care au permis nişte cheltuieli temporare, cum ar fi: am plătit în plus pentru centre de vaccinare sau într-un spital au apărut cheltuieli suplimentare. Vreau să vedem exact ce se va întâmpla şi după aceea vom lua o decizie", a adăugat premierul.