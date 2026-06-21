Ilie Bolojan nu-l abandonează! Lângă cine a stat la Congresul PNL / foto

Congres PNL

Ilie Bolojan nu-l abandonează!

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat, sâmbătă, că a decis să nu mai candideze la o funcție de conducere în Partidul Național Liberal, la congresul care are loc duminică. Astfel, el va rămâne un simplu membru de partid.

Chiar și așa, Ciprian Ciucu este până la capăt un susținător al lui Ilie Bolojan, motiv pentru care a venit astăzi la Congres și a stat lângă Ilie Bolojan.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că nu va candida la funcția de prim-vicepreședinte al PNL la Congresul de duminică, deși a primit o astfel de propunere din partea colegilor de partid, din cauza dosarului deschis în cursul acestei săptămâni.

Ludovic Orban, la Congresul PNL, despre Ciprian Ciucu:

„Dați-mi voie să vă spun un cuvânt de apreciere și de profundă empatie pentru Ciprian Ciucu. Salut gestul remarcabil al unui adevărat om de stat pe care l-a făcut Ciprian Ciucu prin faptul că nu a candidat la acest congres, refuzând să candideze pentru funcția de prim-vicepreședinte al Partidului Național Liberal.

Și spune asta un om care a trăit exact aceeași dramă pe care o trăiește astăzi Ciprian Ciucu, pentru că un procuror, înaintea unui congres crucial al Partidului Național Liberal, a considerat de cuviință să transmită un mesaj de amenințare către societate, că oricui i se poate face dosar penal.

Cred în nevinovăția lui Ciprian Ciucu. Sunt convins că, pe termen lung, Ciprian Ciucu nu numai că nu a pierdut, ci a câștigat și că îi veți recunoaște deciziile extraordinare pe care le-a luat”.

„Partidul Național Liberal va avea mâine un congres esențial pentru direcția în care merge România pe termen mediu și lung. Am primit propunerea din partea colegilor mei de a candida pentru poziția de prim-vicepreședinte al PNL, fiind asigurat de o largă susținere din partea lor. Din cauza dosarului deschis săptămâna aceasta pe numele meu, nu vreau să îi pun în situația de a avea un prim-vicepreședinte urmărit penal. PNL trebuie să aibă o conduită ireproșabilă pentru a recâștiga încrederea românilor și să nu i se arunce permanent în față situația mea. Știm cum fac ei. Am convingerea că este o decizie corectă față de colegii mei! Este o decizie corectă pe termen lung, este decizia mea”, a scris Ciucu pe Facebook.

Potrivit acestuia, „pentru că pleacă pe un nou drum și pentru urmează o luptă grea cu PSD și cu sistemul, PNL trebuie să dețină avantajul moral”.

„Acum nu trebuie să fie despre persoana mea și despre ceea mi s-ar cuveni mie în urma acestor ani de muncă, ci despre lupta care va urma. Partidul nostru are în continuare multe resurse de competență și integritate pe care să le aducă în lupa pentru România! În ceea ce mă privește, în viața publică mă voi dedica exclusiv serviciului public în slujba bucureștenilor. Am prea multe de făcut pentru a pune orașul la punct iar timpul este scurt. Nu, nu mă las, nu o luați așa! Doar mă repliez pentru pentru a rezista cu demnitate împotriva a ceea ce este orchestrat împotriva mea. Dar am încredere în justiție. Vă mulțumesc din suflet pentru sprijinul pe care mi l-ați acordat în mediul on-line și pe stradă! Să știți că a contat mult pentru mine în această perioadă grea! Strângeți rândurile în jurul lui Ilie Bolojan! Sus inima colegi liberali, sus inima România!”, a transmis Ciprian Ciucu.

Ciprian Ciucu, sub control judiciar

Ciprian Ciucu este acuzat de DNA că, în timpul campaniei electorale din noiembrie - decembrie 2025, a primit de la doi oameni de afaceri foloase necuvenite constând în servicii de publicitate și consultanță electorală, în schimbul eliberării unei autorizații și a unui certificat de urbanism pentru un proiect imobiliar.

Conform unui comunicat al DNA, Ciprian Ciucu a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită.

În același dosar, au fost plasați sub control judiciar oamenii de afaceri M.N.K.A. și M.M. - acuzați de dare de mită și S.I. (om de afaceri), pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la dare de mită.

Dosarul în care Ciprian Ciucu a fost pus sub acuzare a pornit de la investigarea unui caz de corupție la Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJR).

Conform DNA, miercuri, au fost arestate preventiv două persoane, R.D.M. (cetățean bulgar) - acuzat de dare de mită și N.C.O. (persoană fără calitate specială) - pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la luare de mită, dare de mită, în formă continuată (3 acte materiale), dare de mită și instigare la folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații.

DNA spune că, pe parcursul efectuării instrucției penale în dosarul de corupție de la ONJR, au rezultat indicii temeinice privind comiterea unor alte fapte de corupție, astfel că a fost constituit la nivelul aceleiași secții un dosar penal distinct (înregistrat la începutul lunii decembrie 2025), în care a fost pus sub acuzare Ciprian Ciucu.

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