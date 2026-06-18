Ilie Bolojan anunță un program de 5 miliarde de lei pentru investiții. Guvernul vrea să reducă importurile și să stimuleze producția din România

Premierul Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat adoptarea unei noi scheme de ajutor de stat destinată companiilor care investesc în sectoare strategice ale economiei. Măsura a fost aprobată în ședința de Guvern și are ca obiectiv creșterea producției interne, reducerea deficitului comercial și crearea de noi locuri de muncă.

Anunțul a fost făcut de șeful Executivului pe pagina sa de Facebook, unde a vorbit despre problemele cu care s-a confruntat industria românească în ultimii ani. Premierul a atras atenția că economia României a înregistrat o scădere constantă a producției industriale în ultimii ani, fenomen care a contribuit la pierderea locurilor de muncă și la majorarea importurilor.

„În ultimii 5 ani, România a înregistrat o scădere constantă a producției industriale, ceea ce a însemnat pierderi de locuri de muncă și creșterea importurilor.

Scăderea deficitelor comerciale se poate face producând mai mult în România. Asta înseamnă să ne punem economia pe baze mai sănătoase, să creștem numărul de oameni în piața muncii, să scădem prețul energiei electrice și să susținem, prin debirocratizare, simplificare și cofinanțări, investiții în domeniile cu potențial”, a scris Ilie Bolojan.

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Guvernul a aprobat o nouă schemă de ajutor de stat

Potrivit lui Ilie Bolojan, Executivul a decis introducerea unui mecanism prin care companiile să poată obține sprijin pentru proiecte de investiții de amploare.

„Pentru a asigura cofinanțări, în ședința de Guvern de astăzi am aprobat un nou mecanism de sprijin menit să susțină investițiile în sectoare strategice ale economiei și să contribuie la reducerea deficitului comercial al României”, notează premierul.

Care sunt principalele condiții pentru finanțare

Șeful Guvernului a prezentat și principalele caracteristici ale programului.

„Principalele prevederi:

Ajutorul de stat se acordă pentru investiții de minimum 50 milioane lei.

Sunt finanțate costurile pentru fabrici noi, linii de producție, dotări și echipamente.

Sprijinul poate fi acordat, la alegerea beneficiarului, sub două forme:

- sume nerambursabile de la bugetul de stat;

- credit fiscal calculat de Ministerul Finanțelor.

- sume nerambursabile de la bugetul de stat; - credit fiscal calculat de Ministerul Finanțelor. Acordurile pentru finanțare pot fi emise până în anul 2032.

Bugetul total al schemei este de 5 miliarde lei.

Schema ar puteau sprijini până la 200 de companii, contribuind la dezvoltarea capacităților de producție interne, crearea de locuri de muncă și consolidarea competitivității economiei românești.

Beneficiarii vor avea obligația de a menține investiția realizată pentru o perioadă de cel puțin 5 ani.

România are un potențial imens. O bună guvernare este o condiție de bază pentru a-l pune în valoare”, conchide Ilie Bolojan.