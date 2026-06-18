Ilie Bolojan a discutat cu Manfred Weber, liderul PPE, şi Roberta Metsola despre situaţia politică din România şi despre priorităţile europene

Ilie Bolojan, premierul României. Inquam Photos/ Octav Ganea

Manfred Weber, liderul PPE, l-a sunat pe Ilie Bolojan joi, 18 iunie.

"Astăzi am avut o discuție bună cu președintele Partidului Popular European, Manfred Weber.

Am discutat despre situația politică din România, despre fondurile europene și despre reformele pe care trebuie să le facem în perioada următoare.

România are nevoie de continuarea reformelor, de creșterea competitivitatii și de modernizare. Sunt obiective pe care ni le-am asumat și pentru care le vom susține.

I-am mulțumit pentru sprijinul acordat României și pentru urările transmise înaintea Congresului PNL", a scris Ilie Bolojan pe Facebook.

Premierul interimar a avut o discuţie şi cu Roberta Metsola.

"O discuție foarte bună și constructivă astăzi cu Roberta Metsola despre principalele priorități de pe agenda europeană și despre provocările cu care ne confruntăm în această perioadă.

Am subliniat importanța unei cooperări strânse la nivel european pentru consolidarea securității, creșterea competitivității și întărirea rezilienței Uniunii Europene.

România rămâne un partener activ și responsabil în construirea unei Europe puternice și unite", a mai scris Ilie Bolojan.

Manfred Weber a scris şi el pe Facebook despre convorbirea cu Bolojan

"Mi-am început ziua cu o discuție telefonică excelentă cu prim-ministrul României, Ilie Bolojan.

I-am mulțumit din nou pentru politicile clare pe care le implementează în Guvern și am discutat despre situația politică din România.

România trebuie să își continue parcursul de reforme și modernizare. Acesta este lucrul pe care îl așteaptă cetățenii, este ceea ce va face România mai puternică în viitor și este obiectivul pe care Ilie Bolojan și Partidul Național Liberal s-au angajat să îl îndeplinească.

În calitate de PPE, acțiunile noastre politice sunt întotdeauna ghidate de principii clare, de respectul pentru reguli și pentru valorile noastre europene. Am transmis cele mai bune urări pentru Congresul PNL de duminică.”, a scris Manfred Weber.