Hurezeanu, culisele discuției cu Grenell, de la Munchen: N-am avut pretenția că mă și recunoaște, dar în fine…

Administrația Trump presează România să ridice restricțiile impuse lui Andrew și Tristan Tate, a anunțat Financial Times, menționând o discuție între ambasadorul SUA, Richard Grenell, și ministrul de Externe al României, Emil Hurezeanu. Acesta din urmă a menționat că nu a simțit vreo presiune din partea diplomatului american când acesta i-a spus că ”rămâne interesat de soarta fraților Tate”. Mai mult, americanul nici nu l-a recunoscut, nici nu știa dacă am avut sau urmează alegeri în România, descriindu-se adesea drept un diplomat cu ieșiri în evidență, cu critici, dar total neinteresat de o vizită în țara noastră, frații Tate fiind singurul său interes în contextul discuției cu ministrul de Externe.

Într-un interviu pentru RFI, Emil Hurezeanu a specificat despre Richard Grenell că ”el este implicat de mai multă vreme prin rețelele sociale și prin atitudinea lui, ca emisar special american pentru probleme, zic, dificile. (...) S-a manifestat public și pentru eliberarea fraților Tate. Sigur că dorința acestui emisar special al ambasadorului Grenell poate fi luată în calcul. Există, este un fapt, se repetă. Nu este singura dorință neobișnuită a unor înalți demnitari americani”.

Cu privire la întâlnirea sa cu Grenell, specificată în Financial Times, Emil Hurezeanu a afirmat că ”Trebuie să vă spun că cerusem întâlniri sau o întâlnire, întâlniri cu Keith Kellogg, cu senatori americani, democrați și republicani și toate s-au rezolvat, ca să zic așa, în prealabil, prin note verbale. În cazul domnului Grenell, nu a existat această întâlnire, acest acord prealabil, nici prin Ambasada americană de la Berlin, nici prin Consulatul General american de la Munchen, prin care am încercat să obțin această întrevedere, cunoscându-i nu neapărat interesul pentru frații Tate”.

Culisele discuției lui Hurezeanu cu Grenell

Ministrul român a mai precizat că-l cunoștea pe Grenell din 2017 când au fost amândoi ambasadori la Berlin: ”El a stat puțin. Cred că a stat doi ani jumate, trei. Eu am stat ceva mai mult. Ne-am întâlnit în tot felul de condiții, cum se întâmplă, la președinția Germaniei, în Bundestag, și aveam schimburi protocolare, cordiale, mai ales în condițiile în care el era un ambasador neobișnuit, pentru că critica foarte des guvernul german, deși mandatul Trump 1 era mult mai calm, să zic așa, mai puțin, mai puțin surprinzător.

L-am zărit întâmplător în hotelul unde se țin toate aceste întâlniri, unde au loc conferințele. (...) La Munchen l-am zărit la un moment dat pe Richard Grenell, pe unul din aceste coridoare, unde toată lumea se salută sau vorbește cu toată lumea.

L-am abordat, i-am spus: ne cunoaștem de la Berlin, de pe vremuri, când eram amândoi ambasadori. N-am avut pretenția că mă și recunoaște, dar în fine… Cunoști mai degrabă tu un ambasador american mai ales, care are, o să zic așa, o postură, o faimă internațională, cum este cazul domniei sale. Am avut o discuție informală în care am vorbit despre ce se întâmplă în România. M-a întrebat: ați avut alegeri? Veți avea alegeri? Da, în fine.

Și la un moment dat l-am întrebat, pentru că ajunsesem în situația în care el se îndrepta spre ieșire, dacă vine la București. Și atunci mi-a spus: nu, nu o să vin. Și a spus: mă interesează soarta fraților Tate. N-am simțit-o decât ca pe o repetare a unei stări de fapt pe care o cunoșteam. De altfel, a și spus, așa cum se știe, că n-a fost o formă de presiune”.

