Hozoc: Există contestații care spun că președintele CNAS, Adrian Gheorghe, nu îndeplinea toate criteriile

După cifrele dezastruoase de la examenul pentru șefia caselor de asigurări de sănătate, ies la iveală detalii cu privire la contestații care spun că actualul președinte CNAS, Adrian Gheorghe, nu îndeplinea cele trei criterii prevăzute de lege pentru numirea în funcție.

Florin Hozoc, director al unei companii farmaceutice, a declarat luni, la emisiunea Ancăi Alexandrescu de la Realitatea Plus că „acest concurs (n.red. pentru șefia caselor de asigurări de sănătate) este un simplu exercițiu de PR, în care cei ce conduc Sănătatea în momentul de față să spună *Domle, noi am vrut competență. Am organizat un concurs extraordinar, pe bune*. Deși subiectele sunt de nivel de consilier 1, adică funcționar în departamentul juridic al Casei Județene, cel mult. Atât!”.

„S-a organizat concurs în așa fel încât niciun să nu ia examenul și să spui că n-avem candidați, deci numim interimari. Pe cine? Cam la fel cum a fost numit și președintele Casei Naționale. S-a uitat domnul Vlad Voiculescu în jurul lui și a zis *Tu, că ești aici, în dreapta mea*.”,a spus apoi Florin Hozoc.

Hozoc: La momentul la care a fost numit, președintele Casei nu avea calitatea de asigurat

„Culmea e că, la Casa Națională, unde chiar ar trebui să faci dovada de capacitate de management, nu dă nimeni concurs.”, a continuat el, precizând că „este numit politic cineva.”

Florin Hozoc a susținut că „există inclusiv în momentul de față niște contestații care spun că, deși pentru a fi numit președinte la Casa Națională de Sănătate trebuie să îndeplinești cumulativ trei condiții, dintre care una, esențială, să fii asigurat la sistemul public de asigurări de sănătate.”

„Ei bine, înțeleg că la momentul la care a fost numit prin act guvernamental de către premier, actualul președinte al Casei, nu avea calitatea de asigurat.”, a adăugat el.

Preşedintele CNAS, Adrian Gheorghe, este asigurat din ziua numirii - 21 ianuarie.

Lucian Duță: Domnii de la USR au mimat acest examen

De asemenea, Lucian Duță, fost președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), a afirmat la emisiunea „Culisele statului paralel” că „Ce se întâmplă cu acest concurs este pur politică. Președinții de case județene erau puși de PNL, iar domnii de la USR, neavând curaj să atace frontal, au mimat acest examen.”

„Președintele casei județene le va spune celor care nu au luat examenul că trebuie să plece și vor pune în loc pe cineva de la USR. Este o preluare în forță la nivel județean a USR-ului. Nu cred că se vor mai da examene după ce se vor pune interimarii de la USR.”, a acuzat Duță.

Doar cinci candidați au trecut examenul pentru șefia caselor de asigurări de sănătate

Doar cinci candidaţi la concursul pentru ocuparea funcţiilor de directori de case de asigurări de sănătate au trecut de proba scrisă, 28 au fost respinşi iar 21 - absenţi, arată un document publicat pe site-ul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

„Au existat 60 de candidaţi care şi-au depus dosarul pentru concurs. Dintre aceştia, în urma selecţiei dosarelor, au fost admişi la proba scrisă pe baza îndeplinirii criteriilor de participare la concurs 54 de candidaţi, care aveau dreptul să se prezinte la proba scrisă”, a scris, atunci, pe Facebook, preşedintele CNAS, Adrian Gheorghe.

El a spus că în acest context sunt 20 de case de asigurări de sănătate al căror post de director general nu va fi ocupat în urma concursului. De asemenea, la două case de asigurări de sănătate nu s-au scos posturi în concurs iar la alte trei nu s-a înscris niciun candidat.

„La o casă de asigurări de sănătate s-a înscris un candidat, dar care nu a trecut de selecţia dosarelor şi la alte 14 case de asigurări de sănătate s-a înscris cel puţin un candidat care putea participa la proba scrisă, însă nu s-au prezentat”, a detaliat preşedintele CNAS.