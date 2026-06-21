Grindeanu pune totul pe masă. PSD, decizie privind soarta Guvernului Veștea

Sorin Grindeanu

Social-democrații au fost convocați la ședință în ziua în care PNL face Congres.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a chemat pe social-democrați, duminică, de la ora 16.00, la o ședință a conducerii extinse a partidului.

Social-democrații vor decide dacă își mențin sprijinul pentru învestirea guvernului condus de Adrian Veștea. Pe agenda discuțiilor se află și o decizie privind participarea PSD la viitoarea guvernare, precum și analiza variantelor de formule guvernamentale aflate în negociere.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat, joi, că social-democrații vor stabili în cadrul Consiliului Politic Național dacă vor face parte din Guvernul propus de Adrian Veștea.

„Am tot respectul pentru Adrian Veștea. Este un om pe care îl cunosc de câțiva ani, este un om care a câștigat de câteva ori uninominal alegeri: la Consiliul Județean Brașov, a fost și primar. E un om care în acest moment este desemnat premier al României. Nu avem nimic împotriva persoanei Adrian Veștea, dar l-am informat că decizia PSD de a intra sau nu se va mai lăsa așteptată, pentru că în zilele următoare noi trebuie să convocăm forurile statutare ale partidului.

Trebuie să discutăm foarte mult despre programul de guvernare. Azi i-am informat pe colegii mei că, în principiu, mi-aș dori duminică după-amiază să închidem toate aceste dezbateri interne, să avem un Consiliu Politic Național și să luăm decizia dacă intrăm sau nu în Guvernul condus de Adrian Veștea. Pentru noi e foarte important să discutăm despre un Guvern, în mod rapid. E un lucru important pentru români, e dincolo de orgoliile personale ale unuia sau altuia. România are nevoie de un Guvern”, a declarat Grindeanu, la finalul unei întâlniri a grupurilor parlamentare PSD.

El a menționat că la ședință a fost o prezență de 100%, iar cei șase, șapte parlamentari care nu ar vota învestirea unui Guvern sunt vise ale unora.

Grindeanu a explicat că PSD analizează tot ceea ce ține de programul de guvernare

„Dacă e să privim doar ceea ce s-a întâmplat în urmă cu un an, noi am venit de bună credință într-o coaliție, când am fost cam singurii de bună credință în acea coaliție. Toți ceilalți, mai puțin UDMR poate, n-au avut decât un singur proiect politic, acela de a lovi PSD și de a-l critica, ceea ce, de fapt, vedem și acum. De aceea, PSD trebuie să judece foarte bine dacă mai intră sau nu într-o asemenea majoritate”, a afirmat liderul PSD.

Potrivit acestuia, Guvernul actual are șase ministere care nu ar fi conduse în mod legal

„I-am atenționat public pe cei șase înlocuitori ai miniștrilor PSD, în urmă cu câteva zile, să fie atenți, pentru că s-ar putea să intre într-o zonă de uzurpare de calități oficiale. Eu nu cred că mai au dreptul să semneze acte în ministerele unde sunt interimari. Dar, e treaba lor. Fiecare răspunde pentru ceea ce face. N-avem o lege de abilitare a Guvernului pentru perioada de vară, când Parlamentul este în vacanță. Avem în august PNRR. Și, da, avem nevoie de un Guvern rapid”, a subliniat Sorin Grindeanu.

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În opinia sa, cei care nu au avut proiecte politice au câștigat voturi înjurând PSD.

„Dacă vă uitați în spate, în anii trecuți, cei care nu au avut niciodată proiecte politice, n-au spus decât un lucru ca să câștige voturi - au înjurat PSD. A fost singurul lor proiect politic. În acest moment, asta trăim. Și Ilie Bolojan și USR au un proiect politic comun - înjurătura la adresa PSD. Nimic altceva. Am mai avut oameni politici care au făcut acest lucru. PSD-ul a continuat să-și vadă de programe, să se ocupe de români, să se ocupe de viața românilor. Cei care înjură sau care au acest proiect politic, mai devreme sau mai târziu, se vor vedea și românii îi vor sancționa”, a transmis Grindeanu.

Condițiile PSD pentru susținerea Guvernului Veștea



PSD susține că țara are nevoie urgentă de un guvern cu puteri depline care să oprească măsurile de austeritate și declinul economic pe care le atribuie guvernării anterioare.

Partidul Social Democrat cere formarea rapidă a unui guvern și își condiționează sprijinul de adoptarea unor măsuri care să protejeze populația și să stimuleze economia.

Potrivit unui comunicat de presă emis de partid, printre cerințe se numără: stoparea austerității și a creșterii taxelor pentru persoanele cu venituri mici și medii și pentru micii antreprenori, măsuri anti-inflație, extinderea programului "Masă Caldă" în școli, reforma administrativă și reducerea birocrației, precum și sprijin financiar pentru agricultori și fermieri.

Comunicatul Partidului Social Democrat:





Partidul Social Democrat consideră că România are nevoie de instalarea cât mai rapidă a unui guvern cu puteri depline care să poată interveni pentru a opri austeritatea și declinul economic provocate de guvernarea anterioară.

În același timp, pentru a beneficia de sprijinul parlamentar al PSD, viitorul guvern trebuie să își asume prin Programul de guvernare o serie de măsuri esențiale pentru protejarea populației și pentru relansarea economică:

⁠ ⁠Oprirea austerității, respectiv încetarea creșterii poverii fiscale asupra populației cu venituri mici și medii și a micilor antreprenori. Măsurile de echilibrare fiscal-bugetară trebuie să se centreze în principal pe stimularea investițiilor și dezvoltarea activităților economice, care să genereze mai multe venituri la bugetul de stat.

•⁠ ⁠Pachetul anti-inflație, respectiv protejarea puterii de cumpărare a categoriilor sociale vulnerabile prin majorarea salariului minim și indexarea pensiilor, sprijinirea mamelor, veteranilor și persoanelor cu dizabilități, precum și prin extinderea schemei privind limitarea adaosului comercial pentru produsele de strictă necesitate, alimentare și nealimentare, care alcătuiesc coșul minim de consum.

•⁠ ⁠Reducerea abandonului școlar, prin extinderea programului Masă caldă în școli.

•⁠ ⁠Reforma administrativă reală care să vizeze servicii mai eficiente pentru cetățeni și reducerea cheltuielilor publice prin stimularea comasării administrative a localităților mici.

•⁠ ⁠Debirocratizare și eficiență administrativă, prin reducerea cu cel puțin 25% a sarcinilor administrative ale cetățenilor și ale firmelor și prin reducerea cu minim 30% a termenelor de autorizare.

•⁠ ⁠Deblocarea economiei, prin plata datoriilor statului către firme.

•⁠ ⁠Reluarea stimulării economice în sectoarele strategice. Producem în România, Investim în România: garanții de stat pentru investiții și capital de lucru, subvenționarea dobânzilor în sectoarele strategice, susținerea industriei auto autohtone prin suplimentarea programului Rabla etc.

•⁠ ⁠Susținerea agriculturii și a fermierilor români, printr-un program de credite cu 80% dobândă subvenționată.

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