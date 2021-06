EURO 2020, cu gunoaie și oficiali internaționali lăsați la voia întâmplării. Ponta: O rușine națională

Victor Ponta s-a aflat luni seara în direct la Antena 3 unde s-a arătat indignat de modul de organizare a meciurilor din România din cadrul Campionatului European EURO 2020 și de faptul că pe străzile din centrul Capitalei se aflau mormane de gunoaie.

Mai mult, Victor Ponta a subliniat faptul că oficiali internaționali au venit în România pentru a lua parte la meci, dar nu au fost întâmpinați de autoritățile din România, într-un mod diplomatic.

”Vreau să vă spun două lucruri care într-adevăr m-au supărat ieri. Am fost în oraș, în centru cu familia, i-am filmat pe suporterii macedoneni, austrieci, mi-a crăpat mie obrazul de rușine. Erau numai maldăre de gunoaie în centrul orașului. În dreptul Ateneului erau niște maldăre de gunoaie. Austriecii sigur nu au așa ceva la Viena. Nici la macedoneni nu e așa. Deci avem o ocazie ca să arătăm celorlalți ce frumos arată Bucureștiul. O rușine națională. Domnul Nicușor Dan m-aș fi așteptat să spună că că nu poate merge la stadion într-un oraș sufocat de gunoaie. Cred că nu are nicio treabă cu sportul în general. (...)", a spus Victor Ponta la Antena 3.

Premierul Macedoniei de Nord, ignorat de CÎţu?

"Aseară m-a sunat premierul Macedoniei și mi-a zis: Cum e la București? Îi spun că nu mai plouă, e ok, dar de ce? Vii? Și spune că da, acuma vin. Și îl întreb: dar nu te așteaptă premierul României? (A fost evitat un răspuns). Pe mine m-a invitat Viktor Orban la Budapesta și mi-a spus că nu e nicio problemă. E un moment în care trebuie să profiți de o ocazie. Când o să mai organizăm noi un Campionat European? Peste 100 de ani. Oamenii ăștia nu au avut nicio legătură, nici nu știu cum s-a organizat, nici nu știu ce trebuie făcut, etc. Credeți că o să câștige Ludovic Orban la congresul PNL mai multe voturi că și-a făcut poză pe stadion? E un moment în care trebuie să îți promovezi țara. (...) Chestia cu gunoaiele. Când îți vin suporterii, că o să mai avem meciuri, dacă tot așa la poartă îi așteptăm cu tonele de gunoaie... nici nu știu, să îi ducem noaptea, să nu vadă orașul, să sperăm că e berea destul de tare și nu văd. Ce or fi spus macedonenii ăia... vai de capul lor și ăștia”, a declarat Victor Ponta.

Mihai Gâdea a criticat dur decizia de a-i pune pe Gica Hagi, Gică Popescu și Dorinel Munteanu la tribuna a doua, în timpul meciului Macedonia de Nord - Austria de aseară, în timp ce mai mulți politicieni ocupau locurile din tribuna oficială.

