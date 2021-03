Eugen Tomac, atac la  Vlad Voiculescu: Să aducă dovezi sau să-și dea demisia

„Vlad Voiculescu are obligația politică și morală să aducă dovezi ȋn sprijinul celor afirmate, altfel nu are decât o singură soluție, să-și prezinte demisia”, a scris europarlamentarul PMP, Eugen Tomac, după ce ministrul USR-PLUS al Sănătății a acuzat măsluirea cifrelor pandemiei înainte de alegeri.

„Cui servesc afirmațiile lui Vlad Voiculescu?

Ajută ele USR?

Sunt ȋn favoarea PNL?

Principalul beneficiar politic este PSD, care va defila 4 ani de acum ȋncolo cu acest mesaj: românii sunt mințiți de guvernanți ȋn ceea ce privește pandemia.

Din acest motiv, pentru că miza este foarte mare și toți cetățenii României sunt profund dezamăgiți de tot ce se întâmplă, Vlad Voiculescu are obligația politică și morală să aducă dovezi ȋn sprijinul celor afirmate, altfel nu are decât o singură soluție, să-și prezinte demisia!

Nu te poți juca cu destinele unei națiuni ținută captivă de un an de zile, sub o presiune fără precedent. Cine își asumă să lupte pentru adevăr, s-o facă până la capăt, altfel nu va mai avea niciun pic de credibilitate”, a scris Eugen Tomac, pe Facebook.

Declarațiile vin în contextul în care Violeta Alexandru a atras atenția, într-o postare, că afirmaţii politice precum „nu am încredere în cifrele cazurilor de COVID-19” nu doar că nu ajută, dar sporesc îngrijorarea oamenilor. Ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, a lăsat apoi un comentariu la postare în care a susținut că anul trecut, înainte de alegeri, din calculul incidenţei au fost eliminate focarele, iar din calculul incidenţei la 14 zile au fost “pierdute” vreo două zile. Senatoarea PSD Gabriela Firea a intervenit și ea, cerându-i minitrului Voiculescu să prezinte la Parchet, nu pe Facebook, dovezile referitoare la ”măsluirea” datelor legate de pandemie înaintea alegerilor de anul trecut.