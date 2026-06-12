Donald Trump anunță un posibil acord cu Iranul ce va fi semnat „poate în Europa”

Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că renunță la atacurile planificate împotriva Iranului pentru joi și a sugerat că ar putea fi semnat un acord cu Teheranul după discuții la nivel înalt.

„Având în vedere faptul că discuțiile cu Republica Islamică Iran au ajuns la cel mai înalt nivel al conducerii iraniene și au fost aprobate, am anulat atacurile și bombardamentele programate împotriva Iranului în această seară”, a scris Donald Trump pe platforma sa, Truth Social, conform Euronews.

Trump a afirmat că „punctele finale” au fost aprobate de toate părțile implicate, fără să ofere alte detalii despre ceea ce s-a convenit.

„Data și locul semnării vor fi anunțate în scurt timp”, a adăugat el. Totuși, a precizat că blocada navală americană asupra porturilor iraniene, începută la mijlocul lunii aprilie, va rămâne în vigoare până când „tranzacția va fi finalizată”.

„Tocmai am ajuns la o înțelegere excelentă pentru încheierea războiului cu Iranul”, le-a spus Trump jurnaliștilor în Biroul Oval.

El a adăugat că, „sub rezerva finalizării documentelor, ceea ce ar trebui să se întâmple în următoarele zile, probabil vom avea o ceremonie de semnare, poate în Europa. Este un lucru extraordinar”.

Trump a susținut că acordul înseamnă că „Iranul nu va avea niciodată o armă nucleară”, însă nu a explicat prin ce mecanisme se va ajunge la acest rezultat.

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Trump promitea noi atacuri

Mesajele transmise joi seară marchează o schimbare de ton față de o postare publicată mai devreme în aceeași zi, în care Trump promitea noi atacuri și afirma că forțele americane vor prelua în curând controlul asupra infrastructurii petroliere esențiale a Iranului.

„Armata Statelor Unite va lovi Iranul FOARTE DUR în această seară”, a scris Trump.

„La un moment dat, în viitorul apropiat, vom prelua Insula Kharg și alte puncte importante ale infrastructurii petroliere și vom avea control total asupra piețelor lor de petrol și gaze, la fel cum avem în Venezuela”, a adăugat el.

Insula Kharg reprezintă centrul exporturilor de petrol ale Iranului, iar orice atac asupra infrastructurii sale energetice ar putea avea consecințe serioase pentru piețele mondiale ale petrolului, care se află deja sub presiune. Aproximativ 90% din exporturile de țiței ale Iranului părăsesc țara prin această insulă, o mare parte fiind destinată Chinei și altor piețe asiatice.

Situată în nordul Golfului Persic, Insula Kharg este relativ mică, are aproximativ 8 kilometri lungime și între 4 și 5 kilometri lățime. Cu toate acestea, găzduiește o infrastructură extinsă, inclusiv rezervoare de stocare, conducte și terminale maritime de încărcare. Conductele provenite din unele dintre cele mai mari câmpuri petroliere ale Iranului converg aici înainte ca țițeiul să fie încărcat pe petroliere.

Exporturile de petrol rămân una dintre principalele surse de venit pentru guvernul iranian, ceea ce transformă Insula Kharg într un activ economic de importanță strategică.