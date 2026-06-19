De ce l-a desemnat, de fapt, Nicușor Dan pe Adrian Veștea premier: Mesaj pentru români / video

Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a susținut declarații de presă la finalul reuniunii Consiliului European de la Bruxelles.

Întrebat de ce l-a ales pe Adrian Veștea pentru funcția de premier, președintele Nicușor Dan a răspuns că datorită experienței sale în gestionarea bugetelor și a fondurilor europene și a rezultatelor electorale bune, care arată că este apreciat de oameni.

Jurnalist: De ce l-ați ales pe domnul Veștea? De ce l-ați văzut în această funcție? De ce ați crezut că poate rezolva această criză politică din România?

„Domnul Veștea, așa cum am spus în momentul în care l-am desemnat, are foarte multe calități care îl recomandă. Este cineva care a lucrat cu bugete, este cineva care a lucrat cu fonduri europene, este cineva care a avut abilitatea de a naviga în mediul politic fără a crea crize.

Pentru un politician, singura evaluare e evaluarea pe care ți-o dau oamenii și domnul Veștea, în nenumărate rânduri de alegeri, a câștigat detașat, ceea ce înseamnă că este serios și că oamenii apreciază ce a făcut”, a spus președintele Nicușor Dan.

Mesaj pentru români

Jurnalist: Ieri au fost luate în țară mai multe decizii care au provocat reacții puternice în spațiul public, cred că știm cu toții la ce ne referim. Sunt cele trei decizii care au stârnit aceste reacții. În această seară se anunță proteste în Piața Victoriei. Ce mesaj le transmiteți românilor care și-au pierdut încrederea în promisiunile de schimbare și de respectare a unor principii cu care ați câștigat alegerile?

„În primul rând, nu e nicio legătură între ce am promis eu și ceea ce spuneți dumneavoastră. Lăsați-mă să comentez aceste trei acte ale magistraților din ziua de ieri.

Primul meu comentariu este faptul că niște elemente, a căror legătură este absolut întâmplătoare a stârnit așa de multă patimă, înseamnă că există o uriașă stare de tensiune și de neîncredere în societatea noastră.

Înainte de aceste trei fapte, opinia mea este că e așa de multă tensiune în societate că orice se întâmplă, și ar putea să sune a ceva, e motiv ca oamenii să se revolte. De aceea, de câte ori am ieșit în fața dumneavoastră am îndemnat la calm.

Suntem totuși într-o criză politică, avem niște partide politice care nu își mai vorbesc unii cu alții, ceea ce nu e normal, în orice configurație guvernamentală ne pregătim să avem, însă nu e deloc o criză a statului”, a spus Nicușor Dan.

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