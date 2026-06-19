Daniel Fenechiu critică momentul ales de DNA pentru audierea lui Ciprian Ciucu: „Alimentează suspiciuni”

foto ilustrativ/ Daniel Fenechiu

Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a afirmat joi că momentul în care DNA l-a convocat pe Ciprian Ciucu pentru audieri ridică semne de întrebare și poate genera percepția unei posibile influențe a justiției asupra competiției politice interne din partid.

Daniel Fenechiu, liderul senatorilor PNL, a criticat momentul ales de procurorii DNA pentru audierea lui Ciprian Ciucu, cercetat pentru suspiciuni de luare de mită, pentru fapte care ar fi fost comise în perioada în care ocupa funcția de primar al Sectorului 6, într-un dosar desprins din alt dosar ce vizează felul în care au fost obținute autorizații pentru operatori de jocuri de noroc.

De asemenea, amintim că procurorii au dispus măsura controlului judiciar, alte persoane implicate în dosar fiind arestate preventiv.

Fenechiu: „Chemarea lui Ciprian Ciucu la DNA într-un moment sensibil alimentează suspiciuni”

„Vreau să vă spun un lucru, lăsând la o parte faptul că sunt avocat și, în general, un avocat, pe lângă faptul că are vorbele la el, ar putea să brodeze foarte mult, sunt și eu om politic și am și un anumit tip de responsabilitate. Îl cunosc pe Ciprian Ciucu și am spus-o și ieri, o spun și astăzi, că una din problemele pe care Parchetul românesc, justiția românească le are este aceea că, chiar și atunci când nu face jocuri, lasă impresia că ele se întâmplă. Adică invitarea lui Ciucu la DNA, într-o zi atât de complicată, chiar și în ipoteza în care era gândită de mult, era un act procedural, naște suspiciuni. Este păcat că procurorii, care sunt oameni informați, care se uită la televizor, care văd cum evoluează lucrurile, nu țin cont deloc de anumite subtilități și sensibilități și dau naștere la interpretări”, a menționat Daniel Fenechiu, la Digi 24.

Fenechiu afirmă că îl susține în continuare pe Ciucu

„Una peste alta, eu cred că Ciprian Ciucu este nevinovat, îl cunosc, știu că e un om onest. Pe de altă parte, dau și dreptul procurorului care, având o sesizare, niște suspiciuni, niște informații, e normal să-și facă dosarul. Și o să vă mai spun un lucru. Am apărat și oameni politici și am avut și situații când i-am spus procurorului DNA, în epoca aia a lui Kovesi, că nu e în regulă, că dăm naștere la interpretări. Și am cunoscut procurori care au spus: Da, domnule avocat, aveți dreptate, faceți-mi o cerere, amânăm două săptămâni de zile și audierea o facem după două săptămâni de zile. Deci, am avut situații de genul ăsta. Procurorii sunt oameni, mulți dintre ei înțeleg lucrurile astea”, a zis Fenechiu.

Ar trebui să facă Ciprian Ciucu un pas în spate?

Chestionat dacă Ciucu ar trebui să facă un pas în spate, Fenechiu a zis că decizia îi aparține exclusiv.

„Da, este un om foarte apropiat. E evident, asta nu e o discuție. Nimeni nu contestă. PSD-ul se leagă de orice și, în momentul de față, vine cu anumite lucruri care, din păcate, în cazul lor nu se respectă. Dacă ne uităm la oamenii propuși de ei și oamenii de la ei care au ocupat funcții, sunt mulți la care au existat discuții, au existat probleme, au existat dosare. Da, cred că este opțiunea lui, e o chestiune personală a lui Ciprian. Eu personal îl susțin și cred că ar trebui să meargă mai departe, pentru că am convingerea că acest dosar se va stinge repede și ar fi păcat să îl scoatem din joc pe Ciprian Ciucu, pentru ca ulterior să constatăm că cineva de acolo a greșit. (...) Eu cred că trebuie să fim foarte grijulii cu situații de genul acesta”, a spus Fenechiu.

Presiuni inevitabile pe Ciucu

Întrebat dacă tabăra contestatarilor din PNL îi va solicita lui Ciprian Ciucu să renunțe la conducerea partidului, Fenechiu a declart că astfel de presiuni sunt inevitabile.

„Întotdeauna sunt oameni care te respectă, te iubesc și te votează și oameni care te contestă cu sau fără motive. N-am niciun dubiu că unii îi vor cere lui Ciprian să facă un pas în spate. Eu cred că Ciprian n-ar trebui să facă un pas în spate”, a declarat Fenechiu.

El a mai spus că statutul de suspect al lui Ciucu nu echivalează cu vinovăția. Totodată, a spus că măsura controlului judiciar dispusă contra acestuia nu îi interzice accesul în primărie. „Este o calitate pe care o dobândești în cadrul procesului penal, inclusiv pentru a putea să-ți onorezi apărarea. Eu personal am încredere în el”, a mai spus Daniel Fenechiu, la postul TV citat.

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