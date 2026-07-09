Curtea Constituțională decide că un articol din legea salarizării este neconstituțional

Curtea Constituțională a României (CCR). Foto: Agerpres

Curtea Constituțională a României a decis, joi, că prevederile din legea salarizării unitare sunt neconstituționale în măsura în care se aplică și sporului acordat persoanelor cu handicap.

CCR a stabilit, joi, că dispoziţiile articolului 11 alineatul 4 din Legea-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice este neconstituţional dacă se referă şi la sporul pentru persoanele cu handicap.

„Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art.11 alin.(4) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice sunt neconstituționale în măsura în care sintagma „nivelul veniturilor salariale” cuprinsă în acestea se referă și la sporul pentru persoanele cu handicap, prevăzut de art.22 din Legea-cadru nr.153/2017”, se arată într-un comunicat al CCR.

Motivarea Curții Constituționale

Curtea Constituţională a constatat că dispoziţiile articolului 11 alineatul 4 - potrivit cărora nivelul veniturilor salariale se stabileşte, în condiţiile prevăzute la alineatul 1 şi 3, fără a depăşi nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar sau, după caz, al indemnizaţiei lunare a vicepreşedintelui consiliului judeţean sau, după caz, a viceprimarului municipiului Bucureşti, corespunzător nivelului de organizare: comună, oraş, municipiu, sectoarele municipiului Bucureşti, primăria generală a municipiului Bucureşti, exclusiv majorările prevăzute la articolul 16 alineatul 2, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli - raportate la cele ale articolului 22, referitoare la sporul pentru persoanele cu handicap, din Legea-cadru 153/2017 contravin articolul 16 alineatul 1 din Constituţie privind egalitatea în drepturi.

Cu privire la critica de neconstituţionalitate raportată la prevederile articolului 16 alineatul (1) din Constituţie, potrivit căreia plafonarea nivelului veniturilor salariale la nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar sau, după caz, al indemnizaţiei lunare a vicepreşedintelui consiliului judeţean sau, după caz, a viceprimarului municipiului Bucureşti determină situaţii discriminatorii pentru persoane aflate în aceeaşi situaţie juridică, respectiv persoane cu handicap care beneficiază de sporul prevăzut de articolul 22 din Legea-cadru 153/2017 şi persoane cu handicap care nu beneficiază de acest spor, pentru că nivelul veniturilor lor salariale depăşeşte nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar sau, după caz, al indemnizaţiei lunare a vicepreşedintelui consiliului judeţean sau, după caz, a viceprimarului municipiului Bucureşti, Curtea a constatat incidenţa, în cauză, a tezei referitoare la interzicerea discriminării.

Curtea a mai reţinut că, prin dispoziţiile articolului 11 alineatul (4) din Legea-cadru 153/2017, nivelul veniturilor salariale este plafonat la nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar sau, după caz, al indemnizaţiei lunare a vicepreşedintelui consiliului judeţean sau, după caz, a viceprimarului municipiului Bucureşti, ceea ce echivalează cu neacordarea sporului pentru persoanele cu handicap prevăzut de art. 22 din aceeaşi lege.

În consecinţă, CCR precizează că diferenţa de tratament juridic, instituită de dispoziţiile articolului 11 alineatul 4 raportate la cele ale articolul 22 din Legea-cadru 153/2017, între persoane aflate în aceeaşi situaţie juridică - persoane cu handicap - "nu are o justificare obiectivă şi rezonabilă", instituind 'o discriminare' pe criteriul nivelului veniturilor salariale care sunt plafonate la nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar sau, după caz, al indemnizaţiei lunare a vicepreşedintelui consiliului judeţean sau, după caz, a viceprimarului municipiului Bucureşti, ceea ce contravine articolul 16 alineatul 1 din Constituţie.

„Întrucât în cauză este incidentă teza referitoare la interzicerea discriminării cuprinsă de articolul 16 alineatul 1 din Constituţie, remediul constituţional specific, în ipoteza constatării neconstituţionalităţii discriminării, îl reprezintă, în cazul funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul familiei ocupaţionale 'Administraţie' din aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării şi consilii locale, din instituţiile şi serviciile publice de interes local şi judeţean din subordinea acestora, care sunt încadraţi în grad de handicap grav sau accentuat, îl constituie acordarea sporului pentru persoanele cu handicap prevăzut de articolul 22 din Legea-cadru 153/2017, indiferent de nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar sau, după caz, a indemnizaţiei lunare a vicepreşedintelui consiliului judeţean, sau, după caz, a viceprimarului~, se mai arată în comunicatul Curții Constituționale.

Guvernul a încercat, în ultimele două luni, să promoveze noua lege a salarizării unitare, unul dintre jaloanele asumate prin PNRR, însă proiectul a stârnit un val de nemulțumiri în sectorul bugetar. Angajați din sănătate, finanțe, justiție și alte domenii au organizat proteste, nemulțumiți de efectele negative pe care le-ar aduce noua grilă de salarizare.