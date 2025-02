Crin Antonescu iese la pensie. Nu exclude pensia specială

”Nu trebuie confundată situaţia de a nu fi angajat undeva cu situaţia de a nu face nimic, de a lenevi” a precizat Crin Antonescu, pentru Europa FM. Profesor de istorie și parlamentar din 1992 până-n 2016, Crin Antonescu a anunțat că și-a depus dosarul de pensionare, la vârstă. El nu exclude varianta în care să primească pensie specială, dacă așa prevede legea: ”Nu am inventat eu pensia specială, eu mi-am făcut dosarul de pensionare, nu (de pensie) specială, de vârstă. Am împlinit vârsta de pensionare, 65 de ani, am acest dosar, nu am depus cererea pentru pensia specială, dar nu este exclus să o fac, sunt nişte prevederi în vigoare”. În ultimii ani, în care nu a avut un loc de muncă, el nu a plătit CAS, după cum a afirmat: ”De ce să plătesc? Nu am fost angajat, am spus foarte clar”.

Despre programul său zilnic din ultimii ani, Crin Antonescu spune că se trezea dimineața, la ora 06:00, pentru a-și duce fiica la școală, în timpul zilei urmând să citească, să scrie, să aibă întâlniri - în perioada în care a stat în Belgia, ca seara să se reunească cu familia.

”Eu m-am retras din activitatea politică şi, deci, n-am mai fost angajat, am fost un om liber de obligaţii de serviciu după vârsta de 55 de ani” a mau subliniat el, adăugând că a făcut lucruri care-i plac.

Crin Antonescu a împlinit 65 de ani în septembrie 2024. În trecut, odată intrat în viața politică, el nu s-a retras și din cea didactică, unde a blocat postul de profesor titular la istorie la cel mai bun liceu din Tulcea vreme de 24 de ani, din 1992 până-n 2016. Informația a fost confirmată de Ministerul Educației și de Crin Antonescu: ”Eu eram titular la Colegiul Național `Spiru Haret` din Tulcea în 1992, când am devenit parlamentar pentru prima oară. Din 1992 până în 2016, perioada în care am fost parlamentar, presupun că postul a fost păstrat prin efectul legii. Nu am solicitat niciodată rezervarea postului sau ceva asemănător, presupun, repet, că s-a aplicat legislația în vigoare”.

Joi, de la ora 12:00, Crin Antonescu este live la DCNews! Rămâneți alături de noi pentru mai multe informații: EXCLUSIV Alegeri prezidențiale 2025. Crin Antonescu, invitatul săptămânii la ”Ce Se Întâmplă”

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News