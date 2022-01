Cîțu: Nu vom introduce taxe. Nu vom reveni asupra PNRR, care a fost negociat foarte bine

"Am promis la un moment dat că nu vom introduce taxe și nu o vom face. Nu schimbăm sistemul de impozitare, cota unică rămâne. Am spus atunci când am negociat că aceasta este forma finală a PNRR-ului, am fost de acord cu toții, am semnat o formă finală a PNRR-ului și am spus că nu vor reveni asupra lui pentru că asta ar însemna să reluăm toată procedura de negociere, asta înseamnă să aruncăm la coș 30 de milioane de euro. Nu voi permite niciodată așa ceva. PNRR-ul a fost negociat foarte bine, a fost printre cele mai bune rezultate, rămâne concentrat pe reforme mari care să împingă România în viitor, nu pe dispute foarte mici", a spus liderul PNL, Florin Cîţu.

"Ne interesează reforma pensiilor, (...), să fie sustenabile ca să nu avem probleme cu plata pensiilor în 2030 spre exemplu. Ne interesează reforma salarizării, reforma administrației publice, programul România Educată și reorganizarea administrativ-teritorială", a adăugat Florin Cîțu.

Florin Cîțu este mulțumit de modul în care a fost gândit PNRR

„În 2023, putem să ne uităm la modul în care au fost cheltuiți banii din PNRR și, dacă undeva sunt bani care nu au fost cheltuiți, ei pot fi redistribuiți în interior”, a zis Florin Cîțu, recent, în cadrul interviului acordat DCNews.

„Mie îmi place cum a fost construit PNRR, pentru că investițiile sunt legate de reforme. Este un program pe investiții. Toți banii se vor duce în investiții, România poate beneficia și va însemna un salt puternic pentru România, dacă ne ținem de program”, a spus președintele PNL.

„Germania a ajuns la 13 la sută cu alt sistem de pensii, cu altă legislație, după mulți ani. Putem să ajungem și noi acolo, asta este doar până în 2026 și e o regulă care să ne permită nouă să facem o Lege a pensiilor nouă. O Lege a pensiilor în care vom avea toate pensiile pe contributivitate și o Lege a pensiilor care să fie sustenabilă”, a subliniat președintele PNL.

Întrebat ulterior dacă se desființează pensiile speciale, Florin Cîțu a spus: „Prin PNRR, da. Toate pensiile vor fi pe contributivitate. Dar mai este ceva la legea pensiilor. Politicienii se gândesc pe termen scurt, dar pentru România e foarte importantă să folosească această oportunitate (n.r. PNRR), să avem o lege a pensiilor care să ne asigure că pensiile pot fi plătite și peste 15 și 20 de ani!”

