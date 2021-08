Cîțu: Nu introducem noi taxe, ci ”scheme de descurajare”

„În ședința de guvern de astăzi a avut, de aceea este și domnul ministru Tanczos Barna astăzi, mai multe discuții și mai multe proiecte referitoare la depozitele de deșeuri, gestionarea deșeurilor și așa mai departe. I-am cerut domnului ministru, împreună cu domnul ministru al Afacerilor Interne, o situație a unei scheme prin care deșeuri sunt depozitate în România sub titlul de temporar. Acest lucru trebuie să dispară, o să avem o notă de informare săptămâna viitoare și nu vom mai permite în România astfel de scheme”, a explicat Florin Cîțu.

„I-am spus domnului ministru (n.r., Tanczos Barna) să transmită către Garda de Mediu că nu am discutat de nicio taxă pe care o vom introduce în anul acesta. Nu știu de unde apar aceste informații. Noi am vorbit de scheme de descurajare, nu de introducere de taxe”, a transmis Cîțu, în timpul conferinței de presă.

Cîțu, încarcerat în SUA?

Realitatea Plus și Flux 24 informează că Florin Cîțu ar fi fost încarcerat în SUA. Premierul a fost întrebat dacă este adevărată această informație. Cîțu a spus că este vorba despre o greșeală pe care a făcut-o în urmă cu 20 de ani. A condus sub influența alcoolului și a plătit o amendă foarte mare. Florin Cîțu este mirat că informația a apărut abia acum: ”este interesant că în patru tururi de scrutin cu PSD nu a apărut această informație”.

”Da, acum 20 de ani, a fost vorba de o conducere sub influența alcoolului. Am plătit amenda respectivă. O amendă foarte mare. Nu este contravenție. Am făcut o greșeală acum 20 de ani. E interesant că apare această informație acum, în competiția internă din PNL”, a zis Florin Cîțu.

Cîțu, detalii despre programul național de investiții Saligny

Azi, 11 august 2021, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei a lansat în consultare publică Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru aprobarea Programului Naţional de Investiţii "Anghel Saligny".

Premierul Florin Cîțu a anunțat, marți, un program de investiții pentru primării, cu un buget de 50 de miliarde de lei. Acesta se va întinde pe minimum şase ani şi va fi intitulat „Anghel Saligny”. Despre acest program a vorbit, recent, şi Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila.