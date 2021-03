Cîţu: În 2021 accelerăm lucrurile, iar investiţiile susţinute de buget cresc cu peste 8 miliarde lei

'Am reuşit imposibilul! În 2020, investiţiile nete în economie au crescut! Am spus din prima zi de mandat că o economie liberală, o economie care produce bunăstare pentru toţi românii, se bazează pe investiţii. Anul trecut am arătat că e posibil să creşti investiţiile, chiar dacă economia trece prin cea mai mare criză economică din ultima sută de ani. Investiţiile au fost cele care au permis plata salariilor crescute din sectorul bugetar la timp, plata pensiilor crescute la timp, plata şomajului tehnic pentru 1,4 milioane de români. Dar mai ales investiţiile au fost cele care au menţinut locurile de muncă şi, astfel, România a avut cea mai mare creştere economică din UE', a scris Florin Cîţu, miercuri, pe pagina sa de Facebook.

Premierul subliniază că o economie liberală 'încurajează şi susţine investiţiile'. 'În 2021 accelerăm lucrurile, iar investiţiile susţinute de buget cresc cu peste 8 miliarde lei, la un nivel record din ultimii 30 de ani, de 62 miliarde lei. România, în sfârşit, merge în direcţia bună pentru toţi românii', mai afirmă Cîţu. Investiţiile nete realizate în economia naţională au însumat 106,195 miliarde de lei în 2020, în creştere cu 0,1%, comparativ cu anul 2019, conform datelor provizorii publicate, miercuri, de Institutul Naţional de Statistică (INS).