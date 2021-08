Cîțu, despre angajații din sistemul bugetar: Ar trebui cu toţii să fie vaccinaţi sau testaţi

Premierul Florin Cîţu susţine necesitatea vaccinării sau testării tuturor angajaţilor din sistemul public care intră în contact cu cetăţenii, scrie Agerpres. El a declarat, sâmbătă, la Botoşani, că va propune în coaliţia de guvernare vaccinarea sau testarea obligatorie a aparatului de stat.



"Vă spun opinia mea personală şi discutăm după aceea care va fi soluţia. Cred că nu doar personalul medical, ci şi personalul din învăţământ, şi personalul din Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Apărării Naţionale, angajaţii din sistemul public care lucrează în sistemul bugetar ar trebui cu toţii să fie vaccinaţi sau testaţi. Este varianta pe care eu o voi propune. Vom vedea, în funcţie de discuţiile cu specialiştii, care va fi varianta aprobată. Vom discuta şi în Coaliţie şi vedem, dar eu cred că, acolo unde intră în contact cu cetăţenii, trebuie să fim responsabili", a afirmat Cîţu.

Cu ce nu este de acord Florin Cîțu

În altă ordine de idei, şeful Executivului a declarat că nu este de acord cu eliminarea taxei pe valoare adăugată la energie electrică şi gaze.



"Nu vreau să umblu la sistemul fiscal pentru că după aceea este foarte greu să revin asupra lui şi implicaţiile sunt diferite, dar voi susţine ca în această iarnă la consumatorii vulnerabili şi mare parte a populaţiei să nu aibă un impact creşterea preţurilor", a adăugat Cîţu.



Premierul se află la Botoşani pentru a prezenta, în faţa Colegiului Director al PNL, moţiunea cu care candidează la conducerea partidului.

Școala, cu prezenţă fizică

Premierul Florin Cîţu a declarat, sâmbătă, la Botoşani, că va face "tot ce este posibil" ca anul şcolar 2021- 2022 să se desfăşoare cu prezenţa fizică a elevilor la cursuri.



El a afimat, în cadrul unei conferinţe de presă susţinută după vizitarea unui centru de vaccinare din municipiul Botoşani, că prezenţa efectivă a elevilor la cursuri este necesară având în vedere "impactul psihologic de anul trecut".



"Obiectivul meu pentru acest an şcolar este acela de a avea prezenţă fizică totală. Încă nu avem o variantă clară pentru ce se întâmplă după 6 la mie. Deocamdată am pus acel prag acolo. Eu vă spun că voi face tot ce este posibil ca anul acesta şcoala să rămână cu prezenţă fizică. S-ar putea să fie situaţii într-o anumită localitate, într-o anumită şcoală sau într-o anumită clasă temporar, dar, ca idee generală, vreau ca anul şcolar să fie anul acesta cu prezenţă fizică. Am văzut impactul psihologic pentru elevi anul trecut. Este important să rămână şcoala cu prezenţă fizică. Bineînţeles, purtarea măştii rămâne obligatorie în clase. Vom testa, avem teste, vaccinarea este acum posibilă şi pentru copii", a precizat Cîţu.