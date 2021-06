Ciolacu, despre tatăl său: A rezistat cu cancer 10 ani. Mi-a spus: ”Marcel, gata. Nu mai pot lupta”

Invitat la emisiunea lui Denise Rifai de la Kanal D, liderul Partidului Social Democrat a vorbit despre tatăl său, care vreme de 10 ani s-a luptat cu cancerul. În timpul programului „40 de întrebări”, Rifai l-a întrebat pe Ciolacu: „Ați spus că tatăl a jucat un rol extrem de important în viața dumneavoastră. (...) Știu că este un subiect sensibil, dar mi-ar plăcea să-mi spuneți cum era tata. Ce simțiți când vă amintiți de tata?”.

Marcel Ciolacu a vorbit vizibil emoționat despre tatăl său care era un „om glumeț, deschis, ancorat în realitate”

„Aduna familia. Avea capacitatea de a ne strânge pe toți, cu respectul cuvenit, mai ales că era și militar. Era un om glumeț, un om deschis, foarte ancorat în realitate. Foarte zgârcit la vorbă, dar știind să puncteze anumite lucruri. Ne-a încurajat întotdeauna să ne vedem, să ne strângem... Își cunoștea destinul cum e și normal, îl accepta. Nu era o problemă, a fost un luptător, de aceea a și rezistat cu cancer timp de 10 ani. De altfel, s-a și stins foarte repede. Mi-a spus: «Marcel, gata. Nu mai pot lupta». În trei zile a și decedat”, a transmis Ciolacu, în timpul emisiunii.

Modestia lui Ciolacu provine de la tatăl său și din familia sa

„E un om care mi-a marcat viața, cum e și normal cred. Nu am decât amintiri frumoase. Mă bucur mult că am apucat o perioadă foarte lungă de timp să fim foarte apropiați”, a mai spus liderul Partidului Social Democrat. Întrebat despre sfatul cel mai important primit de la tatăl său, politicianul a spus că a fost învățat să fie modest. „De la tatăl meu o am, de la familia mea. Sunt niște oameni maturi, cu bun simț, politicoși. Erau tot timpul atent la toți cei din jur, se implica în problemele celor din jur. Mai făcea și glume oltenești care mai deranjau, dar întotdeauna aveau un adevăr la bază”.

