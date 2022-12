Chirieac: Cred că Volodimir Zelenski a cucerit America. Mesajul este unul singur

Bogdan Chirieac a făcut un comentariu după declarațiile celor doi lideri.

„Cred că Volodimir Zelenski a cucerit America prin discursul pe care l-a avut, prin răspunsurile pe care le-a dat. Mesajul este unul singur: America rămâne alături de Ucraina”, a spus Bogdan Chirieac.

„Vladimir Putin are în față nu doar Ucraina, ci și SUA, iar dacă are SUA, are în față toate statele NATO”, a mai spus Bogdan Chirieac la Antena 3 CNN.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri că promisiunea SUA de a furniza ţării sale sistemul de apărare antirachetă sol-aer Patriot reprezintă un pas important în crearea unui scut aerian eficient.

„Aceasta este singura modalitate prin care putem priva statul terorist de principalul său instrument de teroare - posibilitatea de a ne lovi oraşele, energia", a declarat Volodimir Zelenski la conferinţa de presă la Casa Albă, susţinută în compania preşedintelui american Joe Biden.

Volodimir Zelenski a mai declarat că singurul final al războiului declanşat de Rusia împotriva Ucrainei trebuie să fie în aşa fel încât să nu presupună niciun compromis din partea Kievului.

„Pentru mine, ca preşedinte, o pace justă presupune fără compromisuri în ceea ce priveşte pământul nostru, integritatea teritorială, suveranitatea noastră, compensarea tuturor pierderilor cauzate de agresiunea rusă. Nu poate exista 'pace justă' în războiul adus de aceşti neoameni" - a afirmat Volodimir Zelenski.

VEZI AICI DECLARAȚIILE FĂCUTE DE VOLODIMIR ZELENSKI ȘI JOE BIDEN - https://www.dcnews.ro/volodimir-zelenski-a-ajuns-in-sua-in-prima-vizita-in-strainatate-de-cand-rusia-a-invadat-ucraina-foto-video_899421.html

Preşedintele american Joe Biden a declarat că omologul său rus, Vladimir Putin, nu are nicio intenţie să oprească „acest război crud" împotriva Ucrainei şi a spus că este "pur şi simplu revoltător" ceea ce face Vladimir Putin, atacând orfelinatele şi şcolile din Ucraina.

„Aveţi dreptul să urmăriţi instituirea unei păci drepte", i-a spus Joe Biden preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski în timpul unei conferinţe de presă la Casa Albă, adăugând însă că Vladimir Putin „nu are nicio intenţie să oprească acest război crud".

Statele Unite vor „continua să consolideze capacitatea Ucrainei de a se apăra", a promis preşedintele american Joe Biden în timp ce l-a primit miercuri, la Casa Albă, pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, relatează AFP.



După 300 de zile de război, preşedintele Volodimir Zelenski întreprinde prima sa vizită în străinătate în ţara care este cel mai important furnizor de asistenţă al Ucrainei.



În Biroul Oval, preşedintele american l-a asigurat, de asemenea, că sprijină aspiraţia Kievului pentru o „pace justă". Ucrainenii „rămân o sursă de inspiraţie pentru lume", a subliniat preşedintele SUA.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News