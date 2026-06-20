Cei 10 din jurul lui Ilie Bolojan. Și-a depus candidatura cu moțiunea „Modernizare cu Rădăcini”

Bolojan și Oana Gheorghiu

Ilie Bolojan și-a depus candidatura pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal.

În termenul statutar stabilit de Consiliul Național Extraordinar al Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan și-a depus astăzi candidatura pentru președinția Partidului Național Liberal, în cadrul Congresului Extraordinar al partidului care va avea loc duminică, 21 iunie 2026, la București.



Candidatura a fost depusă împreună cu moțiunea „Modernizare cu Rădăcini” și echipa de conducere propusă, după cum urmează:



Prim-Vicepreședinte: Dan Motreanu



Secretar General: Robert Sighiartău



Vicepreședinți:



1. Mircea Abrudean

2. Ioan Popa

3. Siegfried Mureșan

4. Oana Gheorghiu

5. Alexandru Muraru

6. Dragoș Pîslaru

7. Florin Roman

8. Gabriela Horga



Procesul de depunere a candidaturilor și moțiunilor s-a încheiat astăzi, 20 iunie 2026, la ora 17:00, conform calendarului aprobat de Consiliul Național Extraordinar al PNL. Aceasta este singura moțiune depusă.

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Premierul desemnat Adrian Veștea, prim-vicepreședinte al PNL, care își anunțase intenția de a-l contracandida pe Ilie Bolojan la funcția de președinte al liberalilor, a informat vineri seara că nu se va mai înscrie în cursă, pentru că nu vrea să gireze „acest simulacru democratic prin care se instalează dictatura în partid”.

El solicitase amânarea Congresului pentru săptămâna viitoare. Veștea a precizat că ia în considerare toate demersurile de contestare statutară și legală a Congresului de duminică, după votul de învestitură.

„Precizez faptul că eu consider profund anormal refuzul prelungirii cu o săptămână a termenului pentru Congres. Era o solicitare de bun simț. Este evident că scopul nu este de a lămuri lucrurile în PNL, ci blocarea învestirii Guvernului. De asemenea, cred că acest Congres este un demers nestatutar și nelegal. Nu voi gira printr-o candidatură acest simulacru democratic prin care se instalează dictatura în partid. Așa cum am spus, cu părere de rău pentru cei care discută doar în termeni politici acum, preocuparea este ca România să fie guvernată”, a scris premierul desemnat, pe pagina sa de Facebook.

Un număr de 16 parlamentari liberali au deschis vineri o acțiune la Tribunalul Ilfov, în care au solicitat suspendarea deciziilor luate de BPN al PNL pe 17 iunie, privind convocarea Consiliului Național extraordinar și a Congresului extraordinar pe 21 iunie. Tribunalul Ilfov a stabilit, însă, pentru data de 3 iulie termenul pentru judecarea cererii.