Ce nu spune Nicușor Dan după ce s-a pus șef la Parcuri. Surse explozive DCNews: ”NU poate! Incompatibilitate”. Culisele care n-ar fi vrut să se afle

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, l-a schimbat azi pe directorul ALPAB, Bogdan Tănase, de la Lacuri și Parcuri, la Cultură.

"Detașarea s-a făcut pentru că nu exista altă soluție. Adică atunci când nu poți să dai afară un titular de post cu concurs, singura modalitate să scapi de el de pe funcția respectivă e să-l detașezi pe un post similar, adică tot pe o funcție de conducere, în același grad. În administrația publică, cei care sunt titulari de posturi au concurs dat, luat și sunt pe post și există o procedură prin care fie pot fi demiși, fie își pot da demisia.

Altfel, singura modalitate să muți pe cineva de pe un post pe altul e aceasta, detașarea, undeva, detașare care se poate face fără acordul titularului de post pentru o perioadă de șase luni, după care îți trebuie în mod obligatoriu acordul persoanei respective de a se duce pe alt post similar.

Aici, detașarea a fost făcută pe un post care nu este similar, pentru că ALPAB este o deconcentrată și funcția este de director general, iar Expo Arte este o instituție în subordinea Primăriei Generale, dar nu are o funcție de director general, ci o funcție de director simplu și se consideră că nu e același grad", a declarat sursa DC NEWS.

Nicușor Dan s-a numit șef la Parcuri, deși nu are voie!

Astăzi, printr-un mesaj pe Facebook, Nicușor Dan s-a numit șef la Parcuri, o funcție pe care e imposibil să o aibă.

Aceeași sursă ne-a mai spus că este vorba despre incompatibilitate și ne-a explicat modul în care altcineva poate prelua funcția din care l-a mutat pe Bogdan Tănase.

"Mutarea s-a făcut printr-o dispoziție, iar primarul nu poate să preia nicio funcție de director! Este incompatibilitate! El trebuie să dea o dispoziție prin care să dea altcuiva din interiorul instituției funcția de director.

Afirmația că domnia sa va prelua postul... nu știu cum o va face, pentru că, conform legislației în vigoare, nu se poate!", a completat.

Nicușor Dan, nemulțumit de problema pe care a creat-o singur

Tot în mesajul de pe Facebook, Nicușor Dan s-a arătat nemulțumit de modul în care a funcționat ALPAB, de management, de modul în care au funcționat Compania Municipală Parcuri și Grădini București și Compania Municipală Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București, entități care răspund de întreținerea parcurilor bucureștene, însă ceea ce nu a spus este că acestea nu au funcționat pentru că nu le-a acordat buget, iar parcurile arată așa în prezent pentru că firmele care aveau datoria să se ocupe de ele nu au primit bani de la Primăria Generală.

"Activitatea oricărei subordonate a Primăriei Generale se poate desfășura atâta timp cât i de alocă un buget. În altă conjunctură, dacă instituția cere buget și nu i se dă buget, nu se poate desfășura activitatea, pentru că nu au cum! Tot ce înseamnă întreținerea și salubrizarea parcurilor, toate cele care se află în subordinea Primăriei Generale nu le mai face ALPAB de când există contractul de delegare către compania de parcuri, care acționează la o comandă a ALPAB. Dar ALPAB, dacă nu are buget, nu are cum să comande. Fără alocare bugetară nu ai cum să ai contract, nu există! E penal cumva.

Atunci, dacă în bugetul Primăriei, ALPAB a cerut o sumă și i s-a acordat o treime, sau mai puțin de o treime din suma respectivă din care cam jumătate corespundea unor datorii raportate din anul trecut, bineînțeles că s-a făcut atât cât a încăput în bugetul alocat.

Domnul primar spune că e nemulțumit de management, dar managementul nu poate face dacă nu ai bani să faci, dacă nu și se alocă buget. Un angajament legal fără un angajament bugetar este infracțiune, se pedepsește. Nu ai cum să faci!

Așa că situația de acum din parcuri este cauzată de bugetul dat de primar și votat de Consiliul General", a mai spus.

Parcurile, fără pază tot din cauza lipsei bugetului! "Serviciul de pază este obligativitate prin lege"

"Bineînțeles că se poate face pentru o perioadă scurtă, cum a zis azi domnul primar general că va aduce 40 de oameni, luni, marți, în Parcul Cișmigiu, dar asta nu e o soluție care să aibă continuitate, pentru că nu poți lua niște oameni care sunt pe alte poziții să facă curățenie.

Poate poți să iei o dată, dar asta nu e o soluție. De exemplu, au zis că la ședința de la 1 septembrie se desființează compania și că va prelua APPAB-ul sarcinile pe care le avea compania, dar ALPAB nu are cum să le preia, pentru că nu are oameni, nu are utilaje, nu are absolut nimic, pentru că toate s-au dus către companie și nu pot veni înapoi așa repede.

Toată lumea vede că parcurile arată rău, dar cauza nu este aia care e prezentată. Parcurile nu au pază. Serviciul de pază este obligativitate prin lege și pază nu există pentru că nu a fost bugetată!

Nu s-a acordat deloc buget pentru pază!", a spus în încheiere sursa DC NEWS.