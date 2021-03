Ceartă la PMB. Cătălina Poleucă, consiliera lui Nicușor Dan, plângere la DNA

"În cursul zilei de ieri, am fost, începând cu ora 13.00 până la ora 21.00, la primărie. Am stat în faţa cabinetului, am vorbit cu o parte din consilieri, dar domnul primar nu m-a primit să discutăm. Era în birou, în câteva întâlniri. Plângerea către DNA este făcută. A plecat în această seară spre organul de specialitate. Totul a decurs în felul în care am povestit", a spus Cătălina Poleucă, în emisiunea "Exces de Putere", de la Antena 3.

Clara Poleucă, consiliera lui Nicușor Dan, detașată la Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, îl acuză pe Edomnd Niculușca, directorul adjunct, de abuz în serviciu. Aceasta spune că a fost obligată să semneze "acte scrise, gândite și dorite de el, în mod nelegal”.

I-a fost interzis să intre în instituție și, într-un mesaj intern transmis de Niculușca, i s-ar fi cerut demisia.

Vezi și: Ceartă la PMB, între oamenii lui Nicușor Dan. Cătălina Poleucă îl acuză pe Edmond Niculușca de abuz în serviciu: Am fost înjosită/ Să demisioneze azi!