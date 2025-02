Călin Georgescu l-a lăsat rece pe Gigi Becali: Nu era nimeni, nu-l cunoșteam. El vorbea, el auzea. I-am zis ”nu dau bani!”

Vorba dulce mult aduce? Nu și la ”Palatul” lui Gigi Becali, acolo unde a ajuns și Călin Georgescu, pe vremea în care nu era cunoscut de publicul larg. Un om de afaceri din cercul lui Călin Georgescu a fost cel care i-a deschis ușa lui Gigi Becali și l-a adus pe candidatul prezidențiale la ”discurs” în fața acestuia. ”El vorbea, eu îl ascultam” își amintește Gigi Becali întâlnirea de cu trei-patru luni înainte de candidatură.

Întrebat dacă l-a vrăjit Călin Georgescu, Gigi Becali a răspuns, amuzat: ”N-avea șamanul cu el”. Adevărul este că, după cum spune chiar el, nu i-a dat prea mult credit lui Călin Georgescu: ”Intra pe o ureche și ieșea pe alta, știi de ce? Că el spunea, `eu voi intra în turul 2, eu voi câștiga`… Am zis, băi, ăsta vorbește

aiurea, dar ca dovadă că așa a fost. Nu era nimeni, eu nu îl cunoșteam, nu l-am văzut în viața mea”.

Latifundiarul mărturisește că un om de afaceri i l-a adus pe Călin Georgescu: ”A venit, am vorbit, el vorbea, el auzea. Nu mă interesa. Eu am spus: domne’, dacă ai nevoie de bani, eu nu dau bani. Și a zis: `n-am nevoie de niciun ban, am nevoie de sprijin, că eu am bani`”, a spus Gigi Becali, la Parlament, conform HotNews.

Ionel Rusen este cel care l-a băgat pe Călin Georgescu pe ușa lui Gigi Becali.

