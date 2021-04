Barna îi cere lui Prelipceanu o sticlă de vin veche de un an dacă omul USR PLUS va performa la ANAF: Eu țin acest pariu, îl țineți?

Vezi aici despre propunerea USR PLUS pentru funcția de vicepreședinte ANAF: Emil Sămărtinean, fost vânzător de telefoane, propus vicepreşedinte ANAF de USR-PLUS. Dan Barna: Și eu am vândut semnal de cablu

Dan Barna a afirmat, despre cel pe care-l susțin pentru funcția de vicepreședinte al USR PLUS, că are experiență de 6 ani și jumătate în management și consultații pe zona fiscală.

Gafa lui Dan Barna, între cifră de afaceri și profit

”Are o firmă de apartament, Dan Barna, cu o cifră de afaceri de 50.000 de euro. Cifră de afaceri!” i-a spus Cosmin Prelipceanu, realizatorul Digi24. ”Pentru o firmă de apartament, pentru un consultant la început de drum, e un rezultat foarte bun.” a replicat Dan Barna, care a continuat cu o explicație în care a gafat: ”Rezultatele sunt că, în ultimii 2 ani, a oferit consultanță pentru obținerea de finanțări cu rezultate de 1,8 milioane pentru IMM-uri, companii și corporații. Faptul că este un om care are o margine de profit, dar ajută alte multe companii...”. A fost întrerupt de Cosmin Prelipceanu care i-a spus că nu e profit, e cifră de afaceri, dar a continuat: ”Revin, e un om care a atras, în ultimii doi ani, prin forțe proprii, intelectul său și prin capacitatea sa profesională 2 mil. de euro pentru companii cu care a lucrat și pentru care a lucrat îl recomandă... Are și partea de studii, are și doctoratul, nu a prezentat disertația, n-a susținut lucrarea. Are experiență profesională, competență umană, îl cunoaștem din partid și din organizație ca fiind o persoană activă”.

După ce i s-a spus că acest ”băiețel” va conduce corpul inspectorilor fiscali din România care au de-a face cu corporații care pot mobiliza resurse de consultanță de milioane de euro ca să joace pe degete statul român, Dan Barna a răspuns că ”nu știu de ce tinerețea e privită ca un handicap”, invocând cei 6 ani și jumătate cu ”rezultate foarte clare”.

Pariu pe o sticlă veche de-un an. ”Ați înțeles greșit ce facem aici”

”Nu știu dacă colegul meu se va ocupa de zona de colectare. ANAF administrează și vămile, are mai multe roluri” a mai precizat liderul USR. ”Nu într-o persoană stă performanța ANAF, să fim foarte clari, e o resursă pe care USR PLUS pariază că va aduce energia necesară și competența necesară în structura ANAF” a continuat Dan Barna.

”Hai să facem așa, facem un pariu că, peste un an de zile, colegul meu va veni aici în fața dvs. și vă va arăta rezultate de care o să fim foarte mândri. Eu țin acest pariu, îl țineți?” a fost provocarea lansată de Dan Barna, la Digi24.

Vizibil, l-a uluit pe Cosmin Prelipceanu: ”Dar de ce? Ați înțeles greșit ce facem aici”.

”Am înțeles foarte bine. (...) Sunt gata să țin un pariu. Facem un pariu, nu știu, pe o sticlă veche de un an, de vin” a continuat Dan Barna, fără a primi răspuns la ”pariu” de la realizatorul Digi24.