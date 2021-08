Adrian Năstase: Realizați că Florin Cîțu va fi întâmpinat de Marian Ceaușescu cu strigătul său obișnuit

Premierul Florin Cîţu a fost întrebat, miercuri, la finalul şedinţei de Guvern, cum comentează informaţiile apărute în spaţiul public potrivit cărora în anul 2000, în SUA, a fost „închis” două zile pentru că ar fi condus „sub influenţa drogurilor sau a alcoolului”. „Da, acum 20 de ani, a fost vorba de un DUI, este vorba de conducere sub influenţa alcoolului. Am plătit amenda respectivă, o amendă foarte mare. Este o contravenţie. Am făcut o greşeală acum 20 de ani. Este interesant că, în patru tururi de scrutin, nu a apărut această informaţie, apare acum în competiţia internă din PNL”, a spus Florin Cîțu.

Adrian Năstase, primul mesaj: Justiția divină intervine uneori în guvernare

Joi, Adrian Năstase a făcut pe blogul său câteva precizări. „PNL și USR au inventat un gen nou – „penal”. În noile cărți de identitate, la rubrica gen, unii ar putea trece „penal”. E vorba de o ștampilă politică – sunt conștient – cu un impact public foarte puternic. Realizați însă că, după aflarea condamnării lui Florin Cîțu în SUA, de fiecare dată când acesta va merge la întruniri publice, inclusiv în campania internă din PNL, el va fi întâmpinat de Marian Ceaușescu cu strigătul său obișnuit – „Penalule”?”, a transmis Adrian Năstase.

„Blocarea desemnării lui Dragnea la funcția de premier s-a făcut prin invocarea legii 90/2001. Se discută acum și de art. 17 din Codul administrativ. Discuții tehnice – a existat în cazul lui Cîțu o infracțiune? A existat o condamnare? Cert este că reținerea sa la poliție a fost confirmată ca pedeapsă penală de un judecător. În aceste condiții, actuala coaliție nu-și poate permite să-l susțină pe actualul premier în funcție fără să-și piardă complet credibilitatea. Același lucru este valabil pentru Iohannis. Sunt cei care au inventat sintagma Fără penali în funcții publice”, a adăugat Adrian Năstase.

„Justiția divină intervine uneori în guvernare”, a conchis Adrian Năstase.

PSD, mesaj pentru Iohannis

Amintim că social-democrații i-au transmis președintelui Klaus Iohannis că trebuie să îi ceară urgent demisia lui Florin Cîțu, pentru că nu se poate dezice de ceea ce a susținut public în nenumărate ocazii. „Președintele Klaus Iohannis trebuie să ceară urgent demisia lui Cîțu! Iohannis nu se poate dezice de ceea ce tot el a susținut public, în nenumărate ocazii: condamnarea penală este un criteriu eliminatoriu pentru funcția de membru al Guvernului. Dublul standard nu are ce căuta la înălțimea funcției de Președinte al țării! #FărăStandardeDuble #DemisiaCîțu”, au transmis social-democrații, joi după-amiază.