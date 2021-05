Adrian Năstase l-a găsit pe străbunicul ursului Arthur

Într-o postare pe blog, Năstase își povestește scurta excursie din Istanbul: „Sunt pentru câteva zile în Istanbul, la invitația unor vechi prieteni. Am profitat pentru a vizita câteva palate/muzee pe care le știam doar de la evenimentele oficiale la care participasem de-a lungul anilor”.

„Unul dintre ele este Palatul Dolmabache, construit la mijlocul secolului 19, cu multe influențe Occidentale. Au locuit acolo, începând cu 1856, mai mulți sultani și tot acolo a fost palatul prezidențial al lui Ataturk (ieri, în Turcia, a fost zi de sărbătoare consacrată celui care a creat Turcia modernă). Palatul are săli impunătoare, cu mobilier și candelabre superbe. Este expusă și o blană de urs, am prăfuită. Eu am presupus că e vorba de vreun străbun al lui Arthur, trimis de domnitorii valahi, cu ienicerii, la Constantinopol”, a adăugat Năstase.

Ce alte clădiri mai merită vizitate în opinia lui Adrian Năstase

„În afară de Palat, merită vizitate Grădina imperială, Haremul și Muzeul de Pictură. Haremul nu este o clădire spectaculoasă, fiecare cadână având câte o cameră, mobilată heteroclit.

Muzeul de pictură este, însă, foarte interesant. Între lucrările expuse am descoperit două lucrări semnate de Aman, reprezentând bătălia de la Oltenița. Istoria acestor lucrări este povestită de Tzigara-Samurcas, în Catalogul muzeului Aman. Lucrarea principală a fost realizată la Paris de unde i-a fost trimisă Sultanului. Aman a mers apoi el însuși la Constantinopol pentru a-l întâlni pe Sultan. După vreo două luni a fost primit în audiență, sultanul a admirat tabloul și fără să-i spună o vorbă l-a privit lung în ochi. Vizirul i-a explicat că asta era o mare apreciere. A doua zi, scria el într-o scrisoare către fratele său, a primit și echivalentul a 20.000 de lei”, s-a mai arătat în postarea de pe blog a fostului premier al României.

DNA a deschis anchetă penală in rem după uciderea ursului Arthur

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au început o anchetă penală „in rem” în cazul împușcării ursului Arthur, pentru abuz în serviciu. „Această etapă nu are caracterul formulării unor acuzații împotriva vreunei persoane, ci are doar semnificația instituirii cadrului procesual în care se pot strânge primele probe pentru a se stabili dacă fapta intră sau nu intră sub incidență penală”, conchide comunicarea DNA.