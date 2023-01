Aderarea României la Schengen, schimbări. Rareș Bogdan: Este clar o îndulcire a relației cu Austria

"Sunt câteva chestiuni care s-au întâmplat în această săptămână.

Declaraţia pe care premierul suedez a făcut-o în plenul de la Strasbourg în fața eurodeputaților. Domnia sa, pentru prima dată, a vorbit despre posibilitatea de a introduce extinderea Spaţiului Schengen, cu privire la România şi Bulgaria, în momentul preşedinţiei, adică în aceste 6 luni, până pe 30 iunie. Este o schimbare de atitudine a Suediei.

"Cu Austria, foarte probabil, lucrurile se vor schimba după alegeri"

Am avut, luni după-amiaza, declaraţia făcută de preşedintele Erdogan, al Turciei, care a venit cu condiţionalităţi în plus la adresa Suediei, ceea ce şi explică, din punctul meu de vedere, o schimbare, o strângere a relaţiei, în special cu România dar şi cu Bulgaria, a Suediei, în ideea în care Suedia merge spre intrarea în NATO și are nevoie de susţinători în plus în acest demers pe care îl fac.

De asemenea, mai este o săptămână până la alegerile din Niederösterreich, din cel mai important land al Austriei. Cu Austria, foarte probabil, lucrurile se vor schimba şi vom putea sta de vorbă în alţi termeni, imediat după terminarea acestor alegeri care au generat o parte din reacția cancelarului Nehamer şi a ministrului de Interne, Karner, cei care au sperat că vor opri extrema dreaptă, ultraconservatorii din acest land - SPO - de a creşte în sondaje. Nu i-au oprit. Pe primul loc, în continuare, se află SPO. Aşadar, demersul de a bloca România şi Bulgaria nu le-a adus punctele sperate celor din FPÖ, partidul preşedintelui, ei fiind pe locul trei, după socialişti şi după ultranaţionalişti.

"O îndulcire a relației dintre România și Austria"

De asemenea, vedem această convorbire foarte importantă şi un gest pe care statul român îl face după ce, în decembrie, România, pentru prima dată în ultimii 33 de ani, retrage un ambasador de pe teritoriul Europei, din Austria, împreună cu întreg personalul diplomatic, România rămânând reprezentată la Viena de un singur însărcinat economic.

Iată că, după convorbirea pe care o are preşedintele României cu preşedintele Austriei, care este un avocat al intrării României în Spaţiul Schengen, preşedintele hotărăşte retrimiterea ambasadorului nostru Emil Hurezeanu şi a întregului corp diplomatic de la Viena la post. Asta este clar o îndulcire, în termeni diplomatici, a relației dintre cele două state. Eu mă aştepta ca, imediat după alegerile din Niederösterreich de pe 29, lucrurile să se schimbe şi să reînceapă negocieri cu Austria.

"Bulgaria a înţeles că nu poate juca singură"

Iarăşi, o chestiune importantă... Bulgaria a înţeles - pentru că săptămâna viitopare, pe 23, are loc o vizită la graniţa dintre Bulgaria şi Turcia, la Edirne, a cancelarului austriac împreună cu premierul bulgar - că nu poate juca singură. România, la rândul său, a luat de braţ Bulgaria în încercarea de a rezolva dosarul Schengen, pentru că România nu are vreo problemă tehnică . De asemenea, Bulgaria a anunţat că acceptă o delegaţie a Olandei de specialişti, aşa cum România a făcut înainte cu două luni, delegaţie care arătat evoluţia României. Să sperăm că şi în Bulgaria va fi acelaşi lucru.

Noi, dacă nu intrăm pe preşedinţia suedeză, - şi vor fi două JAI-uri: unul în martie, unul la sfârşit de mai - va fi foarte greu de crezut că premierul Sanchez, care are alegeri locale şi regionale pe 4 mai și pe care le va pierde partidul socialist în Spania, conform tuturor estimărilor, va reuşi să pună această problemă spinoasă a extinderii Spaţiului Schengen într-o ţară care are probleme cu migrația din nordul Africii (Maroc, Tunisia, Algeria) şi care are alegeri generale în decembrie", a spus Rareș Bogdan, la Antena 3 CNN.

