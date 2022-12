Aderarea României la Schengen. Eugen Tomac, de la Viena: Facem o ultimă încercare de a răsturna situația în favoarea țării noastre

"Am ajuns la Viena, alături de alți colegi din PPE. Facem o ultimă încercare de a răsturna situația în favoarea țării noastre la întâlnirea pe care o avem cu Cancelarul austriac, Karl Nehammer. Până acum, nu au convins pe nimeni din Uniunea Europeană cu argumentele lor, dar totuși, în mod absolut discriminatoriu, susțin că se vor opune accesului României în spațiul Schengen", a scris Eugen Tomac pe Facebook.

Europarlamentarul Eugen Tomac susține că poziţia de la acest moment a Austriei în privința aderării României la Spaţiul Schengen este una discriminatorie, transmite Agerpres. Președintele PMP mai spune că în cazul în care, pe 8 decembrie, partea austriacă se va opune intrării ţării noastre în zona de liberă circulaţie, o astfel de decizie întruneşte toate elementele pentru a formula o trimitere în faţa Curţii de Justiţie a UE.



"Ce putem face dacă Austria ne blochează accesul în Schengen? De ani buni de zile, singura ţară care se opunea accesului nostru în spaţiul Schengen a fost Olanda. Iată că un efort comun de acţiune românească şi europeană a convins decidenţii politici din Ţările de Jos să îşi schimbe poziţia şi, în această săptămână, Haga ne-a dat o veste bună. Olanda susţine aderarea noastră. Am avut ceva emoţii legate de poziţia Suediei, dar şi de la Stockholm avem verde. Singura ţară care se opune este Austria, aici Guvernul, prin cancelarul Karl Nehammer şi ministrul de Interne, Gerhard Karner, tot susţin, în mod absolut incorect, că nu trebuie să fim acceptaţi în Schengen. Poziţia Austriei este discriminatorie şi sperăm că Viena îşi va revizui, în data de 8 decembrie, decizia şi nu ne va bloca", arată Tomac, duminică, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Tomac: Ce ne rămâne de făcut în cazul în care Guvernul austriac rămâne singurul din UE care ne blochează în Schengen?

În plus, Eugen Tomac susţine că abordarea părţii austriece - precum că o ţară intrată recent în Uniunea Europeană, cu referire la Croaţia, este mult mai bine pregătită tehnic decât România - arată că decizia politică are la bază alt raţionament decât cel ce ţine de criterii obiective privind gestionarea frontierei.



"Ce ne rămâne de făcut în cazul în care Guvernul austriac rămâne singurul din Uniunea Europeană care ne blochează în Schengen? În cazul în care joi, pe 8 decembrie, Austria va fi singurul stat care se va opune cererii noastre de accedere în spaţiul Schengen, consider că se întrunesc toate elementele pentru a formula o nouă trimitere în faţa Curţii de Justiţie a UE - pentru că se încalcă, în mod asumat, Regulamentul 2016/399 cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane. Nu există niciun motiv temeinic pentru a respinge accederea noastră în spaţiul Schengen. În caz de blocaj, răspunsul nostru trebuie să fie pregătit imediat. Eu sigur voi cere Comisiei Europene să apere dreptul european şi Regulamentul Schengen în faţa unor excese politice, fie ele şi din partea Austriei", mai afirmă Tomac. Citește mai departe>>

