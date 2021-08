A crescut numărul de furturi din pădurile României. Mii de apeluri la 112. Raport SUMAL 2.0 la 6 luni

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Barna Tánczos și secretarul de stat Ionuț Sorin Banciu au prezentat raportul primelor 6 luni de funcționare a programului SUMAL 2.0.

Noua variantă a sistemului informatic de monitorizare a trasabilității lemnului, care a fost pusă în funcțiune la 31 ianuarie 2021, descurajează tăierile ilegale de lemn și aduce beneficii multiple pentru întreg sectorul silvic, prin debirocratizarea acestuia și prin automatizarea fluxurilor de date care, în anii trecuți, se realizau manual.

Monitorizare complexă în SUMAL 2.0

„Avem, în prezent, peste 64.000 de utilizatori înregistrați în SUMAL, care au generat peste 2,2 milioane de avize de transport, de la locul recoltării sau din depozit, adică o medie de aproximativ 12.600 de avize pe zi. În ceea ce privește volumul transportat, vorbim despre aproximativ 21 milioane de metri cubi de material lemnos. De asemenea, avem un total de peste 858.000 de interogări în baza de date SUMAL 2.0, realizate direct de către cetățeni, prin intermediul aplicațiilor puse la dispoziție. Acest fapt demonstrează interesul crescut al cetățenilor pentru combaterea și descurajarea transportului ilegal de lemn. Chiar dacă vor exista în continuare persoane care nu respectă legea, dar tocmai acesta este rolul SUMAL-ului, să reducem la minim ilegalitățile din sectorul silvic şi riscurile care trebuie asumate de cineva care nu respectă legea să fie din ce în ce mai mari, astfel încât sistemul să fie mai curat şi legea să fie respectată”, a declarat ministrul Barna Tánczos.

În aceeași perioadă analizată (februarie-iulie) a anului 2020, prin vechea versiune SUMAL au fost generate circa 1,9 milioane avize și s-a transportat un volum de aproximativ 17,3 milioane metri cubi de material lemnos. Astfel, creșterea înregistrată în SUMAL 2.0 se explică prin introducerea altor tipuri de material lemnos, în afară de lemnul propriu-zis (rumeguș, peleți, brichete etc.), care nu erau incluse în SUMAL1.0, dar și prin descurajarea transporturilor fără aviz, datorită noilor funcții ale SUMAL2.0: urmărire în timp real prin GPS, fotografiile de la încărcare, introducerea cheilor de verificare între mai mulți utilizatori aflați pe lanț.

Mii de apeluri la 112

Totodată, serviciul 112 a înregistrat, în această perioadă, 3.468 de apeluri de la cetățenii care reclamau probabilitatea ca un anumit transport ar putea fi ilegal, după ce acesta a fost verificat în Inspectorul Pădurii. Dintre acestea, în urma verificărilor, 754 apeluri au fost confirmate cu suspiciuni rezonabile și deferite Poliției.

În urma verificărilor din teren ale Poliției, împreună cu organele silvice de control, s-a descoperit că, dintre cele 754 de transporturi suspecte, 123 au fost confirmate ca fiind ilegale. Pentru acestea, în funcție de gravitatea faptei, au fost aplicate 117 sancțiuni contravenționale în valoare de 212.900 lei, a fost confiscat un volum de 307 metri cubi de lemn, au fost confiscate 24 de camioane de transport și au fost întocmite peste 20 de dosare penale.

Mai multe dosare penale

Totodată, în primele 6 luni ale acestui an, numărul dosarelor penale înregistrate a fost de 5.952, cu 33% mai multe comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, când au fost întocmite 3.934 de dosare penale. Numărul persoanelor împotriva cărora s-au dispus măsuri preventive în primul semestru al acestui an aproape s-a dublat față de aceeași perioadă a anului trecut: 24 de persoane în 2021, față de 14 persoane în 2020.

„Toate aceste acțiuni de control au în spate un volum de muncă enorm și le mulțumim colegilor din MAI, Poliție, Jandarmerie și Ministerul Public care, alături de personalul silvic, luptă zi și noapte pentru combaterea acestui fenomen. (...) Nu ne oprim aici! Am demarat deja constituirea unui grup de lucru interinstituțional cu reprezentanți ai MMAP, MAI, MJ și Ministerul Public, care are ca scop creșterea randamentului de soluționare a dosarelor penale care vizează infracțiunile silvice, precum și specializarea procurorilor pe problematici de mediu. În același timp, în PNRR am prevăzut fonduri importante pentru dezvoltarea sistemelor informatice de monitorizare”, a completat ministrul Tánczos.

Prin PNRR, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor va avea la dispoziție 46 milioane de euro pentru digitalizare în domeniul mediului, investiții care vor contribui la: sporirea capacității de supraveghere, control și monitorizare a pădurilor printr-un sistem IT care va fi integrat cu SUMAL 2.0 și va monitoriza obligațiile legale legate de recoltarea lemnului, regenerarea forestieră în timp util, sănătatea pădurilor, menținerea stării de conservare a habitatului forestier, adaptarea la schimbările climatice a ecosistemelor forestiere. Aceste investiții vor include și cadastrul forestier, precum și monitorizarea pădurilor prin imagini satelitare.