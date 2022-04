4 modele noi si cool de adidasi pentru vara (P)

Indiferent de varsta, sezon sau stilul ales, ai nevoie de cel putin doua sau trei perechi de pantofi sport pentru tinutele de primavara si vara. De aceea, noile colectii iti aduc in fiecare an noi modele cool si mereu reinventeaza modelele clasice. Hai sa descoperim impreuna optiunile minimaliste sau variantele cool de sneakers, adidasi si tenisi pentru primavara si tipurile de incaltaminte confortabila din acest sezon.

Tenisii retro

Acel model care nu se demodeaza niciodata, modelul acela pe care il cunosti inca din copilarie, sunt o alegere sigura si esentiala pentru stilul tau de vara. Branduri precum Adidas, Vans, Converse iti aduc in fiecare colectie noua o reinterpretare a unui model clasic. De ce? Pentru ca tendintele ii propun in fiecare an. Acestia sunt inclusi firesc in tinutele casual din fiecare zi si usor de integrat in outfituri smart casual, alaturi de jeansi sau pantaloni chino.

Adidasi cat mai simpli

Adidasii simpli, albi cu silueta slim se afla in preferintele barbatilor de sezoane bune. Iar popularitatea lor nu pare sa scada. Pentru ca sunt suficient de versatili ca sa completeze cu gust si confort atat o tinuta smart casual cat si o vestimentatie sport. Pe langa modelul alb clasic, exista si variantele din piele intoarsa neagra sau maro. Totusi, paleta cromatica nu este limitata la culori neutre. Daca vrei sa iesi in evidenta prin incaltaminte, poti alege adidasi de barbati in culori tari sau combinatii de elemente contrastante.

Sneakers cu talpa masiva

Branduri precum Nike si New Balance au iesit in frunte cu modele vintage de sneakers adaptate la moda 2020. Cele mai apreciate modele de chunky trainers sunt cele a caror talpa butucanoasa vine intr-o culoare solida sau neutra, in timp ce partea superioara a pantofului are o silueta mai zvelta, menita sa echilibreze proportiile. Insa si combinatiile cromatice indraznete sunt de luat in considerare, sneakers albastru intens cu blugi negri si un model galben din colectiile de hanorace pentru barbati.

Pantofi sport pentru alergare

Confortul, felul in care se simte piciorul in modelele acestea e de neegalat. De aceea alegi sa ii porti si la ora de baschet sau tenis, dar si cand ai chef de drumetie sau dai o fuga in oras, la cumparaturi. Adevarul e ca acesti adidasi nu sunt facuti exclusiv pentru atleti, ci au un loc al lor in garderoba oricarui barbat activ. Cu atat mai mult cu cat modelele noi au fost adaptate astfel incat sa completeze stilul athleisure, o tendinta tot mai puternica in ultimii ani.

