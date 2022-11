1 din 3 britanici își spală lenjeria de pat doar o dată pe an. Cât de des ar trebui să o facem și la ce temperatură

Conform statisticilor, majoritatea oamenilor îşi spală aşternuturile o dată la două săptămâni, iar una din trei persoane doar o dată pe an. Cât de des ar trebui să o facem, în realitate, și la ce temperatură.

Un studiu efectuat de Hammonds Furniture a descoperit că 30% dintre britanici îşi spală aşternuturile la fiecare 12 luni. Potrivit experţilor, frecvenţa spălării lenjeriei de pat şi pilotelor depinde de obiceiurile individuale, scrie Rador, citând Darik.

"Este recomandată spălarea lenjeriei de pat o dată pe săptămână, iar vara, de două ori pe săptămână", a declarat Molly Freshwater pentru portalul Liverpool Echo. Aceeaşi părere este împărtăşită şi de dr. Kyle Grant, care adaugă că, în caz de alergii, pilotele trebuie spălate mai des, deoarece lenjeria de pat adună alergeni care pot îngreuna somnul şi îi pot reduce calitatea.

"Spală lenjeria de pat în fiecare săptămână, cel mult o dată la 10 zile"

"Petrecem aproximativ nouă ore pe zi în pat, aşa că este foarte important ca locul în care ne întindem să fie curat. Sfatul meu personal este să speli lenjeria de pat în fiecare săptămână, cel mult o dată la 10 zile. În perioada alergiile sezoniere, ar fi bine să se spele o dată pe săptămână, astfel încât să nu existe polen, praf şi alte particule care agravează simptomele", a adăugat acesta.

Experţii subliniază că, pentru un somn sănătos, nu este important doar cât de des sunt spălate pilotele şi cearşafurile, ci şi la ce temperatură. Potrivit acestora, spălarea la temperatură ridicată este cea mai bună soluţie. Oamenii de ştiinţă au descoperit că spălatul lenjeriei la temperaturi ridicate este mai eficient pentru îndepărtarea urmelor de polen, temperatura optimă fiind de 40 de grade sau mai mult, ideal 60 de grade.

Citește și:

Cât de des trebuie să înlocuim lenjeria intimă?

Lenjeria intimă nu are termen de expirare, însă specialiștii ne sfătuiesc să o înlocuim periodic pentru a preveni apariția unor infecții. Există un punct optim în care ar trebui să le aruncați pe cele vechi și să cumpărați altele noi?

Răspunsul nu este atât de simplu pe cât ai crede, spune Taraneh Shirazian, MD, medic ginecolog la NYU Langone Health, potrivit Health.

Pentru început, nicio dovadă medicală nu arată că purtarea lenjeriei vechi este cu siguranță nesănătoasă sau un factor de risc pentru o afecțiune vaginală, spune dr. Shirazian. Dar în ceea ce privește confortul și reducerea șanselor ca orice problemă să se întâmple - cum ar fi o reacție alergică sau o infecție - este logic să vă înlocuiți lenjeria intimă în mod regulat, recomandă ea, scrie Ziarul de Iași.

Ce materiale să alegi pentru lenjeria intimă

Dr. Philip Tierno, profesor clinician de microbiologie și patologie la NYU School of Medicine, este de acord că lenjeria intimă nu are o dată de expirare. Dar dacă lenjeria intimă are urme de uzură, precum găuri sau elastice rupte ar fi cazul să le înlocuiești.

Din ce este făcută lenjeria intimă contează mai mult decât cât de uzată este. Specialiștii ne sfătuiesc să ne cumpărăm lenjerie intimă din materiale de calitate. Sunt recomandate cele din materiale naturale, fără coloranți și diferite substanțe chimice.

Dr. Shirazian recomandă purtarea de lenjerie intimă din bumbac, deoarece aceasta nu permite umezelii să se acumuleze atât de ușor, ceea ce ar putea duce la o infecție. Citește mai departe>>

