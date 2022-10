Cât de des trebuie să înlocuim lenjeria intimă?

Lenjeria intimă nu are termen de expirare, însă specialiștii ne sfătuiesc să o înlocuim periodic pentru a preveni apariția unor infecții. Există un punct optim în care ar trebui să le aruncați pe cele vechi și să cumpărați altele noi?

Răspunsul nu este atât de simplu pe cât ai crede, spune Taraneh Shirazian, MD, medic ginecolog la NYU Langone Health, potrivit Health.

Pentru început, nicio dovadă medicală nu arată că purtarea lenjeriei vechi este cu siguranță nesănătoasă sau un factor de risc pentru o afecțiune vaginală, spune dr. Shirazian. Dar în ceea ce privește confortul și reducerea șanselor ca orice problemă să se întâmple - cum ar fi o reacție alergică sau o infecție - este logic să vă înlocuiți lenjeria intimă în mod regulat, recomandă ea, scrie Ziarul de Iași.

Ce materiale să alegi pentru lenjeria intimă

Dr. Philip Tierno, profesor clinician de microbiologie și patologie la NYU School of Medicine, este de acord că lenjeria intimă nu are o dată de expirare. Dar dacă lenjeria intimă are urme de uzură, precum găuri sau elastice rupte ar fi cazul să le înlocuiești.

Din ce este făcută lenjeria intimă contează mai mult decât cât de uzată este. Specialiștii ne sfătuiesc să ne cumpărăm lenjerie intimă din materiale de calitate. Sunt recomandate cele din materiale naturale, fără coloranți și diferite substanțe chimice.

Dr. Shirazian recomandă purtarea de lenjerie intimă din bumbac, deoarece aceasta nu permite umezelii să se acumuleze atât de ușor, ceea ce ar putea duce la o infecție.

Pe de altă parte, țesăturile sintetice precum nailonul și spandexul mențin umiditatea, sporind riscul de iritare și infecție. Materialul lenjeriei tale contează și atunci când vine vorba de tăieturi. Lenjeria intimă mai fantezistă ar putea fi realizată din țesături mai rigide, care te-ar putea strânge în zona picioarelor, crescând riscul de escoriații, mai arată Health.

Lenjeria intimă ar putea fi vinovată de schimbarea nivelului pH-ului

Pentru a evita orice riscuri pentru sănătate, dar și pentru a nu fi nevoiți să achiziționați foarte des lenjerie intimă, este foarte important să o curățați în mod corespunzător. În primul rând, urmați instrucțiunile de îngrijire de pe etichetă, sunt tipărite acolo pentru un motiv. Dacă purtați lenjerie albă din bumbac, experții sugerează adăugarea de înălbitor la ciclul de spălare. Astfel, se elimină bacteriile nedorite.

Dacă lenjeria intimă este confecționată din țesături mai delicate, cum ar fi mătasea sau acetatul, ar trebui să o spălați manual sau să o puneți printr-un ciclu conceput pentru astfel de materiale.

Pe de altă parte, lenjeria intimă ar putea afecta nivelul pH-ului. Dacă aceasta reține umezeala, nivelul pH-ului se poate schimba. Ca rezultat, te-ai putea alege cu infecții bacteriene. O infecție ar putea provoca apariția unui miros neobișnuit sau neplăcut, arată dr. Lois Jacobs, medic internist în Oshkosh, Wisconsin.

În plus, infecțiile ar putea provoca și mâncărime. Ai putea dezvolta o erupție cutanată. Mai mult, v-ați putea alege și cu o infecție a tractului urinar.

