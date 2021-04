Vehiculul spațial de transport „Progress MS-14”, scufundat în Oceanul Pacific. VIDEO

Vehiculul de transport spațial "Progress MS-14", care a fost debarcat de pe Stația Spațială Internațională (ISS) miercuri seară, a fost scufundat în Oceanul Pacific, a raportat Roskosmos.



Căderea elementelor structurale necombustibile ale navei a avut loc într-o zonă non-navigabilă din Oceanul Pacific, la aproximativ 3 mii km de orașul Wellington și la mai mult de 7 mii km de orașul Santiago.

Miercuri, la ora 02:11, "Progress MS-14", după ce și-a finalizat misiunea, s-a deblocat de la modulul Zvezda al segmentului rus ISS. După decuplare, vehiculul spațial a fost pe orbita apropiată a pământului timp de aproximativ o zi. Timpul lung de zbor autonom la Roskosmos a fost explicat prin testarea unui nou sistem de control al atitudinii în timpul inundațiilor.

Sonda spațială "Progress MS-14" a decolat de la cosmodromul Baikonur și a fost ancorată în compartimentul de asamblare al modulului ISS Zvezda pe 25 aprilie 2020. Timpul de la lansare până la andocare a fost de 3 ore și 20 de minute, ceea ce a făcut-o cea mai rapidă navă spațială din istoria zborurilor către ISS în acel moment. Un nou record a fost stabilit de următorul Progress MS, care a ajuns la ISS în 3 ore 18 minute 31 secunde.



Vehiculul scufundat deține încă două recorduri: a petrecut un an record și patru zile pe orbită și, de asemenea, a corectat orbita ISS de zece ori.

A year ago we received the #ProgressMS14 ship at the ISS that reached the station in 3 h and 20 min after liftoff, a record at that time (you can see its solar panel on the left side of the photo).



Today it undocked from the #ISS, just over a year later, which is also a record! pic.twitter.com/cEMYJnbTIj