Scandalul Beregoi-Bostănică continuă. Val de acuzații în online, iar Măruță încearcă să le împace

Scandalul dintre Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică este departe de a se stinge.

După ce Iuliana a fost invitată în podcastul lui Cătălin Măruță, unde prezentatorul a încercat să le împace și a sunat-o în direct pe Bostănică, discuția s-a încins din nou, iar acuzațiile au continuat pe rețelele sociale.

Bostănică, acuzații despre dispariția imaginilor de pe camerele de supraveghere

La scurt timp după podcast, Andreea Bostănică a lansat noi acuzații, susținând că imaginile de pe camerele de supraveghere ale restaurantului din Chișinău, unde ar fi avut loc conflictul dintre ea și Ana, au dispărut în mod suspect.

Iuliana Beregoi neagă tot: „Îmi doream să apară imaginile”

Mai mult, aceasta a insinuat că Iuliana Beregoi ar avea legătură cu situația. Artista a negat însă totul și a spus că nici măcar nu știa că imaginile au dispărut, ba chiar își dorea ca acestea să apară pentru ca lumea să vadă exact cum s-au petrecut lucrurile.

Ca și cum scandalul nu era suficient de mare, în poveste a revenit și Daniela Costeșchi, care a lansat un nou val de acuzații la adresa Iulianei.

Documentul prezentat de Beregoi și replica Danielei Costeșchi

În timp ce Beregoi a arătat la Măruță un document care arată că pe numele ei s-a dispus neînceperea urmăririi penale într-un dosar de șantaj, Costeschi susține că decizia a fost contestată și continuă să o acuze de presupuse legături cu persoane din sistem. Între timp, internetul fierbe, iar războiul declarațiilor pare departe de final.

Mesajul lui Măruță după valul de acuzații

"Într-o lume în care toți vor să judece repede, poate cel mai bine este să înțelegi înainte să condamni.

Adevărul nu este întotdeauna alb sau negru. De cele mai multe ori, este undeva la mijloc, ascuns între emoții, orgolii, greșeli și perspective diferite.

Poți să susții un om fără să urăști alt om. Poți să ai o opinie fără să jignești. Poți să fii de acord cu cineva fără să îl transformi pe celălalt într-un dușman.

Viața este destul de complicată și fără conflicte pe care le amplificăm noi în comentarii. De multe ori uităm că în spatele ecranului sunt oameni reali, cu emoții, cu familii și cu propriile lor greșeli sau adevăruri.

Nu cred că o ceartă între două persoane trebuie să devină o ceartă între mii de oameni. Nu cred că scopul este să câștige o tabără și să piardă alta. Cred că scopul este să înțelegem că fiecare poveste are mai multe nuanțe decât par la prima vedere.

Ascultați, gândiți cu mintea voastră și trageți propriile concluzii. Dar faceți-o cu respect. Pentru că respectul nu înseamnă că ești de acord cu cineva. Înseamnă că alegi să nu rănești atunci când ai putea", a scris Cătălin Măruță pe Instagram.