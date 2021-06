"Ca și locuitor al Bucureștiului vă spun că sunt nu deranjat, sunt oripilat de ceea ce se întâmplă. Revenind la Nicușor Dan și la Clotilde Armand vă spun că din punctul meu de vedere, dacă ar avea un gram de decență acești oameni, ar trebui să-și depună mandatele și să se dea bătuți, să recunoască că nu sunt în stare să își facă treaba. În ultima perioadă am văzut că a reizbucnit scandalul gunoaielor din Sectorul 1. Și eu locuiesc cu chirie în Sectorul 1. Vreau să vă spun că așa ceva nu am văzut de 37 de ani de zile. M-am născut în București, am crescut în București, am copilărit, nu am văzut o asemenea indolență și un asemenea tupeu al unui primar cum e această femeie, această doamnă, Clotilde Armand, care e nu știu, probabil are impresia că trăim într-o țară bananieră și că ea e foarte deșteaptă, iar noi nu înțelegem niciun fel de concept sau niciun fel de problemă din primăria ei.

Cuc: Să o tragă de mânecă cineva

În primul rând a venit și a declarat un război funcționarilor publici, după care a început să dea cu bareta în firma aceasta care nici nu mă interesează cine e, ce face sau ce are de încasat. Eu spun ca și gospodar. În primul rând trebuie să te ocupi de gunoaie și parcuri, unde se duc oamenii cu copiii, cei care au animale de companie, se plimbă în timpul liber, în weekend sau după ce vin de la muncă. Păi ce să vedem? În Sectorul 1 sunt gunoaie la fiecare colț de stradă. Chiar am făcut o postare sâmbătă în care am atras atenția. Mi se pare jenant ca și aproape de reședința președintelui României să fie saci de gunoaie. Treceam pe acolo cu câinele și mă uitam cum creșteau mormanele de gunoaie. După postare au dispărut. probabil a venit doamna Armand personal și i-a dus undeva, dar nu știu, cineva ar trebui să o tragă de mânecă și pe ea și pe Nicușor Dan. Mergeți în parcuri, să vedeți ce este în parcuri. Până la a vorbi despre autostrăzi, despre căi ferate, lucrurile elementare nu se întâmplă în București și în țara noastră.", a declarat Răzvan Cuc.

VEZI ȘI: Imagine groaznică din București. Gâdea: Ți-e greu să te uiți

Vezi mai multe în video: