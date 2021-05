S-a aflat totul despre casa de vacanță a lui Emil Boc

Primarul Emil Boc este mai bogat cu o casă, dar nu orice casă, ci una de vacanță, în Câmpenești, de 103 mp. A costat 115.000 de euro, iar valoarea casei de vacanță este dată, pe lângă spațiul de locuit, și de terenul impresionant de 1100 mp, cu perspectivă asupra lacurilor.

Anul trecut, familia primarului a avut un venit de 360.000 de lei. Cum nu apar credite noi în declarația de avere, este de înțeles că noua proprietate a fost plătită cu banii jos, scris stiridecluj.ro.

Emil Boc are o declarație de avere impresionantă, din moșteniri. El deține, într-o cotă parte, terenuri și păduri, obținute prin moștenire. Tot prin moștenire, a obținut și o casă și o cabană din lemn. Are două apartamente în Cluj Napoca, dar și noua casă de vacanță, achiziție 2021. Primarul nu pare pasionat de mașini, dacă ne uităm că are un Peugeut din 2007. Are mai multe conturi în bancă, cu sume precum 65.382 lei sau 68.000 de lei, dar și conturi în euro și dolari care se ridică, de asemenea, la sume impresionante: 6977 dolari, 22.000 de euro. Pe cardul bancar, în 5 mai 2021, avea aprox. 43.000 de lei.