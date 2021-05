Revenirea ALDE după şocul ultimelor alegeri. Ionel Petre: E nevoie de echipă atunci când nu-l mai ai pe Hagi în teren

"ALDE revine şi poate să revină doar prin muncă. Pentru că dincolo de loviturile primite în 2019-2020, când am avut patru tururi de alegeri, trebuie să recunoaştem un lucru: faptul că ALDE a ieşit extrem de şifonat, că şi-a atras energie negativă şi o lipsă de voturi, tocmai în contextul în care am încercat să menţinem un echilibru în guvernarea PSD-ALDE.

Diferenţa între noi şi PSD a fost doar de procent, pentru că în esenţă, deşi la un moment dat am spus că 45 este egal cu 6%, şi era un mesaj pentru partenerii de la guvernare, să înţeleagă că lucrurile trebuie echilibrate aşa cum trebuie, ulterior s-a întâmplat ca PSD să aibă de unde să piardă un procent – şi a pierdut consistent, la fel şi noi, numai că noi am mers pe linie şi nu am avut de unde.

Ce-i drept, percepţia publică asupra liderului nostru – trebuie să recunoaştem că ALDE, PMP, Pro România sunt partide de lider – iar acum pot spune că e chiar penurie de lideri adevăraţi şi trebuie să regândim poziţia politică a ALDE, prin coagularea unei echipe de conducere. Atât timp cât nu-l mai ai pe Hagi în teren, va trebui să găseşti mai mulţi, chiar dacă nu toată echipa, să aibă o componenţă solidă astfel încât să ducă pe o traiectorie constructivă şi pe termen lung", a declarat, într-un interviu acordat DC News, Ionel Petre.

