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PSD a decis printr-un vot în unanimitate să intre la Guvernare

Autor: Darius Muresan
Data publicării: 21 Iun 2026
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imagine cu sorin grindeanu, de la consultările cu Nicușor Dan
Cei de la PSD au fost primii care au mers astăzi la consultările de la Cotorceni. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a chemat pe social-democrați, duminică, de la ora 16.00, la o ședință a conducerii extinse a partidului.

PSD a votat în unanimitate să intre la guvernare și, implicit, să voteze premierul desemnat Adrian Veștea.

Sunt informații care vin pe surse din interiorul ședinței PSD.

PSD a solicitat o serie de măsuri pentru susținerea parlamentară a viitorului Executiv, care să fie cuprinse în programul de guvernare.

E de așteptat ca azi premierul desemnat Adrian Veștea să publice lista cu viitorul cabinet.

„PSD nu face asemenea mișcări fără să își ia măsuri de precauție. Înseamnă că sunt voturi”, a declarat la Antena 3 Remus Pricopie, rectorul SNSPA, care nu a exclus ca PSD să se bazeze pe voturi din zona AUR.

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