Primul model cu sindromul Down care apare într-o campanie Victoria's Secret (FOTO)

O tânără de 25 de ani din Puerto Rico a revoluţionat lumea modei. Este primul model născut cu sindromul Down care apare într-o campanie de promovare a colecţiilor semnate de casa de modă Victoria's Secret, anunță NBC News. Potrivit revistei People, Sofía Jirau a anunţat colaborarea ei cu Victoria's Secret spunând că este "un vis devenit realitate". "În sfârşit pot să-mi spun secretul: sunt primul model cu sindromul Down care lucrează cu Victoria's Secret". Sofía este una dintre tinerele care promovează campania intitulată "Love Cloud", mai arată revista People. "Acesta este doar începutul!”, a mai scris Sofia pe contul ei de Instagram.

Are propria campanie - "Fără limite"

Tânăra Sofía Jirau şi-a lansat, totodată, propria campanie în limba spaniolă numită "Fără limite", pentru a demonstra capacitatea persoanelor cu sindrom Down de a-şi atinge obiectivele, în ciuda stării lor. Ea este, de asemenea, al doilea fotomodel din Porto Rica, prezentat într-o campanie Victoria’s Secret, primul model fiind Joan Smalls. Brandul de lenjerie intimă speră că noua campanie va „întări angajamentul Victorias Secret de a primi și sărbători toate femeile”, potrivit unui comunicat de presă. Sofia a pozat pentru noua colecție alături de modele celebre precum Hailey Bieber, Taylor Hill și Adut Akech, dar și de modele cu mărimi corporale, vârste și nuanțe diferite ale pielii diferite. În campanie este și Valentina Sampaio, care a devenit primul model transgender al brandului, în 2019.

A defilat la Săptămâna Modei din New York

Sofia Jirau este model din 2019 și deține și un magazin online numit „Alavett”. În februarie 2020, tânăra a devenit unul dintre puținele modele cu sindrom Down care au defilat la Săptămâna Modei de la New York. Ea le transmite constant oamenilor, pe social media, că scopul ei în viață este să-i încurajeze pe alții să-și urmeze visurile. Potrivit Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor, sindromul Down este o afecțiune care apare atunci când o persoană se naște cu un cromozom suplimentar, care are ca rezultat modificări ale modului în care se dezvoltă corpul și creierul, ceea ce poate provoca provocări atât mentale, cât și fizice.

