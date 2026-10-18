Peste 50 de persoane intervin pentru repornirea CET Iaşi după incendiul de sâmbătă

Incendiu la CET Iași. Sursa foto: Captură video Informația ta/Facebook

Din articol Mesajul primarului Mihai Chirica

Primăria Iaşi anunţă măsuri urgente de redresare la CET I Iași în urma incendiului de la postul electric.

Specialiștii Primăriei Municipiului Iași și echipele de la CET I Iași intervin în regim de urgență pentru remedierea avariei cauzate de incendiul izbucnit la postul electric de alimentare al centralei. În acest moment, echipele de intervenție sunt complet mobilizate pe teren pentru stabilizarea situației și reluarea, cu celeritate, a alimentării cu energie termică în condiții de siguranță.

Peste 50 de persoane - angajați ai CET I Iași și specialiști în domeniul electric și energetic - lucrează neîntrerupt la degajarea resturilor și evaluarea pagubelor.

A fost solicitat sprijinul direct al operatorului DelGaz Grid pentru executarea manevrelor tehnice și racordarea necesară reasigurării energiei electrice în centrală. În afara postului electric afectat de incendiu, nu au fost identificate alte probleme tehnice la infrastructura centralei.

În acest sens, a fost creată o echipă mixtă de criză, formată din specialiști din domeniul energetic de la CET 1 Iași și specialiși din domeniul electric, de la DelGaz Grid, care va va fi prezentă non-stop la centrală pentru a identifica cele mai bune soluții privind repornirea CET 1 Iași.

În paralel, reprezentanții municipalității au luat deja legătura din această dimineață cu conducerile uităților școlare și spitalelor racordate la rețeaua publică de termoficare pentru identificarea unor soluții temporare de alimentare cu căldură și apă caldă, informează Primăria municipiului Iaşi.

Mesajul primarului Mihai Chirica

„Suntem pe teren alături de specialiștii de la CET Iași și căutăm cele mai rapide soluții tehnice pentru repunerea în funcțiune a centralei. Ne asigurăm că instituțiile prioritare, precum spitalele și școlile, beneficiază de sprijinul necesar în această perioadă cu temperaturi mai scăzute. Vom reveni cu detalii pe măsură ce lucrările de remediere avansează. Cert este că vom depune toate eforturile pentru ca alimentarea cu apă caldă și căldură să fie reluată în cât mai scurt timp, chiar dacă va trebui să se lucreze 24 de ore din 24.

Vreau să mulțumesc companiei DelGaz Grid pentru tot ajutorul acordat, atât cu personal, cât și cu ehipamente, colaborarea fiind excelentă. De asemenea, vreau să mulțumesc tuturor angajaților CET 1 Iași care s-au mobilizat exemplar, în ciuda protestelor de zilele trecute, cauzate de respingerea Memorandumului de către Guvern privind creșterile salariale ale acestora” a declarat Mihai Chirica, primarul Municipiului Iași