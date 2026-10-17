Se schimbă modul în care măsurăm timpul. Decizie istorică la nivel mondial! Ce se întâmplă din 2027

Experții internaționali au decis eliminarea secundelor suplimentare din Timpul Universal Coordonat (UTC), din cauza riscurilor pentru sistemele informatice și a posibilității introducerii, în premieră, a unei secunde negative.

Standardul oficial de măsurare a timpului la nivel mondial nu va mai include secunde suplimentare începând cu 20 mai 2027. Conferința Generală de Măsuri și Greutăți (CGPM) a decis încetarea acestei practici joi, 15 octombrie 2026.

Rezoluția a fost adoptată în cadrul celei de-a 28-a reuniuni a conferinței, desfășurată la Versailles, unde delegații au discutat despre viitorul sistemului internațional de măsurare a timpului, potrivit Euronews.

Până în prezent, secundele suplimentare au fost introduse periodic pentru a menține timpul atomic sincronizat cu rotația Pământului. Însă, începând cu 20 mai 2027, Timpul Universal Coordonat (UTC) va funcționa continuu, fără astfel de ajustări.

De ce se renunță la secunda suplimentară

Vechile reguli aveau rolul de a menține sincronizate două modalități diferite de măsurare a timpului.

UTC se bazează pe ceasuri atomice extrem de precise, în timp ce timpul astronomic depinde de rotația Pământului, a cărei viteză variază ușor.

Pentru a menține diferența dintre cele două sisteme cât mai mică, din 1972 au fost introduse 27 de secunde suplimentare. Cea mai recentă ajustare a avut loc la sfârșitul anului 2016. Astfel, în mod excepțional, un minut putea avea 61 de secunde.

Deși aceste corecții sunt aproape imposibil de observat în viața de zi cu zi, ele pot provoca probleme tehnice.

Sistemele informatice, rețelele de telecomunicații, navigația prin satelit și infrastructura energetică depind de o sincronizare precisă și fiabilă a timpului. În trecut, introducerea secundelor suplimentare a provocat deja perturbări ale sistemelor informatice și ale serviciilor online.

Rotația Pământului impune schimbarea regulilor

Unul dintre motivele care au stat la baza deciziei este evoluția vitezei de rotație a Pământului, care a adus în discuție posibilitatea introducerii unei secunde suplimentare negative.

Pe perioade foarte lungi, forțele mareice încetinesc rotația planetei. Cu toate acestea, în ultimii ani, Pământul s-a rotit uneori puțin mai repede.

Această situație a ridicat posibilitatea ca, pentru prima dată, să fie necesară eliminarea unei secunde, în locul adăugării uneia.

Întrucât o asemenea ajustare nu a mai fost realizată niciodată, nu se știe cu certitudine cât de bine ar putea gestiona sistemele tehnologice această schimbare.

Prin urmare, comunitatea internațională de experți a ales să renunțe anticipat la regulile existente.

În noul sistem, diferența dintre UTC și timpul astronomic va putea crește, ajungând potențial până la 3.600 de secunde, echivalentul unei ore.

Experții consideră însă că va trece o perioadă îndelungată înainte ca această diferență să necesite efectiv o corecție. Prin urmare, măsura are în principal un caracter preventiv.

Ce este Conferința Generală de Măsuri și Greutăți

Conferința Generală de Măsuri și Greutăți (CGPM) reunește reprezentanți ai statelor membre, precum și ai statelor și economiilor asociate. În mod obișnuit, aceasta se întrunește o dată la patru ani.

Potrivit Biroului Internațional de Măsuri și Greutăți (BIPM), organizația numără în prezent 69 de state membre și 34 de state și economii asociate.

Printre țările europene participante se numără Germania, Austria, Franța, Italia, Spania, Elveția, Regatul Unit, Polonia și Ucraina.

Din America sunt reprezentate Statele Unite, Canada, Brazilia, Argentina, Mexic și Peru, iar din Asia participă China, Japonia, India, Coreea de Sud, Indonezia și Thailanda.

Africa este reprezentată, printre altele, de Africa de Sud, Egipt, Maroc, Tunisia și Kenya. Australia și Noua Zeelandă se numără, de asemenea, printre statele participante.

Ce înseamnă această schimbare pentru Regatul Unit

În viața de zi cu zi, locuitorii Regatului Unit nu vor observa nicio schimbare imediată.

Eliminarea secundei suplimentare reprezintă o ajustare tehnică a standardului internațional de măsurare a timpului și nu trebuie confundată cu trecerea obișnuită de la ora de vară la ora de iarnă.

Potrivit ghidului oficial GOV.UK privind schimbarea orei, ceasurile vor fi date înapoi cu o oră duminică, 25 octombrie 2026, la ora 02:00.

Astfel, Regatul Unit va continua să utilizeze Greenwich Mean Time (GMT), corespunzător UTC+0, în timpul iernii, și British Summer Time (BST), corespunzător UTC+1, în timpul verii.

Schimbările sezoniere ale orei nu vor fi afectate de noua decizie.

Un pas către un sistem global de măsurare a timpului mai stabil

Efectele schimbării vor fi resimțite mai ales în domeniile specializate care necesită o sincronizare extrem de precisă cu rotația Pământului.

Printre acestea se numără astronomia, geodezia știința care studiază măsurarea și reprezentarea Pământului, inclusiv forma, dimensiunile și câmpul său gravitaționa și anumite aplicații bazate pe sateliți.

În aceste domenii, cunoașterea exactă a rotației Pământului va rămâne esențială.

Deoarece secundele suplimentare nu vor mai menține timpul universal sincronizat cu rotația planetei, specialiștii vor trebui să țină cont separat, atunci când este necesar, de diferența tot mai mare dintre timpul măsurat de ceasuri și timpul astronomic.

În principiu, noile reguli urmăresc simplificarea și creșterea fiabilității sistemului internațional de măsurare a timpului pe termen lung.

În special, sistemele digitale nu vor mai trebui să gestioneze introducerea unor secunde suplimentare la intervale neregulate.