Proprietara unei grădinițe din China, condamnată la închisoare pe viață, după ce sute de copii au fost otrăviți. Alimentele, colorate cu vopsea necomestibilă pentru a arăta bine

Imagine cu rol ilustrativ / FOTO: Pixabay

Proprietara unei grădinițe din China și cinci membri ai personalului său au fost condamnați la închisoare, după ce s-a constatat că au otrăvit peste 200 de copii cu alimente contaminate cu plumb.

Li Huifang, care administra Grădinița Heshi Peixin din Tianshui, provincia Gansu, a fost condamnată la închisoare pe viață pentru producerea și vânzarea de alimente toxice și dăunătoare, potrivit presei de stat chineze, scrie BBC.

În iulie 2025, s-a descoperit că 247 de elevi și membri ai personalului de la grădiniță aveau niveluri anormal de ridicate de plumb în sânge, după ce copiii au început să se simtă rău.

Alimentele, vopsite pentru a arăta mai bine

Un raport privind incidentul a constatat că bucătarii de la Heshi Peixin folosiseră vopsea necomestibilă pentru a "îmbunătăți aspectul" meselor și a atrage mai mulți elevi, deși pe vopsea era specificat în mod clar acest lucru.

Pe lângă sentință, Tribunalul Popular Intermediar din Lanzhou a ordonat și confiscarea a 500.000 de yuani (56.200 de lire sterline; 74.700 de dolari) din activele personale ale lui Li, potrivit CCTV.

Directorul executiv al grădiniței, Zhi Jinglin, a fost condamnat la 15 ani de închisoare și a primit o amendă de 300.000 de yuani. Alți patru membri ai personalului care lucrau în bucătăria grădiniței au primit pedepse cuprinse între șase și opt ani de închisoare, conform presei de stat.

De 2.000 de ori mai mult plumb față de limita națională de siguranță

Instanța a constatat că cei patru fuseseră instruiți de Li și Zhi să adauge ingrediente toxice și dăunătoare în alimentele servite copiilor și personalului.

Ulterior, s-a descoperit că mostrele de alimente conțineau plumb de 2.000 de ori peste limita națională de siguranță din China.

Ancheta privind otrăvirea a început după ce 235 de copii de la grădinița Heshi Peixin au avut nevoie de tratament pentru otrăvire cu plumb, după ce au mâncat prăjituri cu curmale roșii gătite la abur și rulouri de porumb cu crenvurști.

Anchetatorii au descoperit că prăjitura cu curmale roșii și rulourile de porumb cu crenvurști aveau niveluri de plumb de 1052 mg/kg și, respectiv, 1340 mg/kg, ambele depășind cu mult limita standardului național de siguranță alimentară de 0,5 mg/kg.

Otrăvirea cu plumb poate "afecta grav creierul și sistemul nervos central"

Otrăvirea cu plumb este "deosebit de dăunătoare pentru copiii mic" și poate "afecta grav creierul și sistemul nervos central", potrivit Organizației Mondiale a Sănătății.

S-a încercat mușamalizarea cazului în spital

Oficialii au descoperit ulterior că zeci de oficiali și personal spitalicesc au încercat să mușamalizeze incidentul prin falsificarea testelor de sânge și prin acceptarea de mită de la un investitor al grădiniței.

De atunci, China a publicat un set de ghiduri naționale pentru asigurarea meselor în campusuri. Printre măsuri se numără obligația ca fiecare lot nou de alimente să fie testat, iar făina, orezul și uleiul de gătit să fie achiziționate doar din puncte de aprovizionare centralizate.

Situația plumbului din alimente în Uniunea Europeană

În 2021, Comisia Europeană a stabilit noi niveluri pentru cadmiu și plumb pentru o mare varietate de produse alimentare.



S-a stabilit că plumbul poate cauza neurotoxicitate asupra dezvoltării la copiii mici și probleme cardiovasculare și nefrotoxicitate la adulți, dar și faptul că nivelurile actuale de expunere alimentară la plumb ar putea afecta dezvoltarea neurologică a fetușilor, a sugarilor și a copiilor.

Astfel au fost reduse nivelurile maxime de plumb existente în alimentele pentru sugari și copiii de vârstă mică, organele comestibile de porcine, bovine, păsări de curte sare, ciuperci sălbatice, curcuma proaspătă, ghimbir proaspăt, vinuri licoroase și condiment, precum și nivelurile de cadmiu la anumite fructe precum citrice, fructe sămânțoase, fructe sâmburoase, zmeură, anumite legume precum țelina, varza, alte legume cu frunze, semințe oleaginoase, anumite cereal și preparate pentru copii de vârstă mică.

În România, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), autoritate competentă în domeniul contaminanților alimentari, verifică, prin laboratoarele proprii și în baza programelor de supraveghere și control, inclusiv metale grele din diferite produse alimentare de origine animală și nonanimală și modul în care cerințele legislative privind contaminanții sunt puse în aplicare de către operatorii din domeniu.