Incident grav la o bază militară din Canada. Mai multe persoane au murit, iar altele au fost rănite

Un incendiu violent. Sursa foto: https://www.freepik.com/, @hudazip01

Din articol Şi premierul Mark Carney a transmis un mesaj despre incident

Mai mulți morți și răniți după un incident la o bază militară din Canada.

Mai multe persoane au murit, iar altele au fost rănite grav în urma unui incident care a dus la producerea unui incendiu la o bază militară din Canada. Anunţul a fost făcut de guvernul canadian. Ministrul Apărării, David McGuinty, nu a venit cu detalii legate de incident.

"Au existat atât decese, cât şi persoane rănite în urma unui incident la baza din Wainwright, situată în provincia Alberta. Vom oferi mai multe informaţii în orele şi zilele următoare. (...) Este o situaţie delicată, aflată în plină evoluţie" , a declarat ministrul apărării, David McGuinty, în cadrul unei conferinţe de presă. Acesta a subliniat că "nu îşi aminteşte un incident de această natură în trecutul recent".

Incendiul "s-a extins dincolo de perimetrul bazei în cursul zilei de astăzi şi se intervine activ pentru stingerea lui" cu ajutorul pompierilor din "mai multe jurisdicţii", a transmis municipalitatea din Wainwright pe reţelele de socializare.

"Incendiul este în continuare monitorizat foarte atent", a dat asigurări ministrul apărării.

Şi premierul Mark Carney a transmis un mesaj despre incident

Anterior, premierul Mark Carney a indicat, într-o postare pe contul său de X, că un "incident grav" a "provocat un incendiu de amploare" la bază.

CFB Wainwright este una dintre cele mai cunoscute baze de instruire militară din ţară şi este utilizată pentru pregătirea soldaţilor în vederea operaţiunilor de luptă; aici îşi desfăşoară activitatea peste 1.000 de militari, alături de angajaţi civili.