Președintele SUA susține că Google a refuzat să pună „Oceanul Trump” pe hărți

Foto: X/The White House

Donald Trump susține că a trimis companiei Google o hartă oficială prin care cerea ca Oceanul Atlantic sau Pacific să fie redenumit „Oceanul Trump”. După ce a schimbat deja prin decret denumirile pentru Golful Mexic și Lacul Ontario, Trump s-a lovit de refuzul gigantului IT, care a respins solicitarea pe motiv că marile oceane aparțin întregii planete.

Planul lui Donald Trump de a rebrandui marile repere geografice ale lumii e o campanie începută încă din prima zi a noului său mandat prezidențial.

Seria modificărilor a debutat în ianuarie 2025, când șeful statului a semnat un ordin executiv prin care a redenumit Golful Mexic în „Golful America” pentru toate documentele oficiale ale agențiilor federale, notează USA Today. Deși autoritățile din Mexic au respins vehement măsura, companii precum Google Maps și Apple Maps au implementat noua denumire pentru utilizatorii de pe teritoriul Statelor Unite.

Planul său a continuat în august 2026. Trump a semnat un nou decret prin care a schimbat numele Lacului Ontario de la granița de nord în „Lacul America”. Premierului canadian Mark Carney a reamintit atunci că denumirea istorică provine din termenul indigen Wendat „Ontari’io”, ce semnifică „lacul este frumos, lacul este mare”. Cu toate acestea, Serviciul Național de Meteorologie al SUA a adoptat noul nume pe hărțile sale oficiale, iar marile aplicații GPS au actualizat eticheta pentru publicul american.

În paralel, președintele a dispus revenirea la denumirea istorică Fort Bragg pentru fosta bază militară Fort Liberty și a anulat denumirea autohtonă Denali pentru cel mai înalt vârf al Americii de Nord și a readus în uz numele Muntele McKinley. În toamna acestui an, pe rețeaua Truth Social, liderul republican a propus chiar redenumirea statului New Mexico în „New America”, idee respinsă de guvernatorul local.

„Avem un golf, avem un lac, acum ne trebuie un ocean!”

Ideea redenumirii marilor ape ale planetei a fost testată public pe 10 octombrie, în fața unei mulțimi la arena F&M Bank din Clarksville, Tennessee. Acolo, Trump a explicat că Statele Unite au nevoie de un ocean care să le poarte amprenta înainte de finalul mandatului său la Casa Albă.

„Avem golful. Avem un lac minunat. Acum, cineva a spus: «Ai nevoie de un râu. Ne trebuie un râu». Ne trebuie un ocean. Îi vom spune «Oceanul Trump» sau «Oceanul America», ceva de genul acesta. Înainte să plec, cred că ar trebui să avem un ocean. Și avem nevoie de un râu măreț”, spunea Trump.

Liderul american a ținut totuși să precizeze că „nu vreau să schimb numele râului Hudson. Și nu schimb numele fluviului Mississippi”.

Tot în acea perioadă, Trump a avansat public ideea ca Strâmtoarea Ormuz, punct strategic pentru transportul global de petrol, să fie redenumită „Strâmtoarea Trump”, într-o mișcare menită să provoace regimul de la Teheran.

Google: „Ne-am săturat! Oceanele acoperă multe țări, nu putem face asta”

În Georgia, Donald Trump a povestit cum a trimis reprezentanților Google o hartă modificată oficial și le-a spus ca noul nume să apară pe ecranele a miliarde de oameni.

„Ne-am săturat. Ajunge. Nu mai facem asta”, ar fi fost replica primită din partea tehnicienilor gigantului american, potrivit relatării liderului de la Casa Albă citat de Agerpres. Trump a detaliat argumentele cu care corporația a refuzat cererea administrației prezidențiale.

„Domnule, uitaţi, acest lucru nu-l putem face. Oceanele sunt diferite. Oceanele acoperă multe, multe ţări. Nu putem să facem asta”, a spus președintele SUA.

După ce a stârnit hohote de râs în sală, Trump a spus că a fost vorba doar despre o glumă, însă a adăugat că „nu a fost cea mai proastă idee” pe care a avut-o vreodată. Agenția dpa notează că nu există o confirmare oficială independentă din partea Google privind existența unei discuții oficiale pe această temă.