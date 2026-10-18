O busculadă a făcut 19 morți și zeci de răniți în timpul unui festival din India

Busculadă în India, la un festival religios. Sursa foto: Agerpres

Cel puțin 19 persoane au murit, iar alte 25 au fost rănite într-o busculadă produsă în timpul unui festival religios, în India.

Incidentul a avut loc în timpul unui festival în Kolkata, în statul indian Bengalul de Vest, pe fondul unei mulțimi numeroase și al ploii, potrivit poliției.

19 morți și 25 de răniți în busculadă

Busculada produsă în timpul festivalului religios hindus din estul Indiei s-a soldat cu cel puțin 19 morți și 25 de răniți, au declarat oficialii, potrivit Aljazeera.

Busculada din Kolkata, capitala statului Bengalul de Vest, a avut loc sâmbătă seara, când o mulțime aflată în apropierea unui pavilion a încercat să se adăpostească, pe măsură ce a început să plouă în timpul Durga Puja - un festival hindus anual care o celebrează pe zeița Durga.

Printre cei decedați se numără și o fetiță de șapte ani, potrivit autorităților.

O echipă specială de anchetă, condusă de un judecător de la instanța superioară a statului, va investiga cazul.

Imagini dramatice au fost surprinse la locul busculadei, cu mai multe perechi de încălțăminte rămase în urma mulțimii.

Mai multe perechi de încălțăminte rămase în urma busculadei din India

Poliția a reținut câțiva organizatori de pavilioane, membri ai personalului de securitate privată și angajați aflați în serviciu, și a demarat o anchetă privind eventualele deficiențe în gestionarea mulțimii și a măsurilor de siguranță.

Poliția a precizat că persoanele rănite au fost transportate la spital de la un „pandal”, un pavilion temporar amenajat pentru festivalul Durga Puja, care adăpostește reprezentări ale zeiței Durga și atrage mii de credincioși.

Într-un comunicat, poliția a menționat că busculada a avut loc în cursul serii, pe fondul unei „aglomerații intense de vizitatori care se deplasau între pavilioane, în condiții de ploaie”.

Un oficial de rang înalt din poliție, aflat la fața locului, a declarat pentru agenția de presă AFP că un anunț a provocat „agitație” în momentul în care a început să plouă, iar „mulțimea care aștepta în afara pavilionului a început să împingă, să tragă și să se îndrepte în grabă spre interior, moment în care oamenii au căzut la pământ, declanșând busculada”.

Compensații pentru victime

Prim-ministrul Narendra Modi a descris incidentul drept „trist”.

„Condoleanțe familiilor îndoliate. Le doresc răniților o recuperare rapidă. Guvernul din Bengalul de Vest oferă tot sprijinul posibil familiilor afectate”, a scris Modi pe platforma X.

Biroul lui Modi a anunțat acordarea unor compensații în valoare de 200.000 de rupii (2.106 dolari) pentru rudele persoanelor decedate și de 50.000 de rupii (527 de dolari) pentru fiecare persoană rănită.

Ministrul de Interne, Amit Shah, a declarat că „autoritățile se asigură că răniților li se oferă toate facilitățile medicale necesare”.

Autoritățile recomandă închiderea temporară a pavilioanelor aglomerate

În Kolkata, cu ocazia festivalului Durga Puja, au fost amenajate aproximativ 3.500 de pavilioane. În urma busculadei, autoritățile au recomandat ca unele dintre cele mai aglomerate locații din oraș să se închidă temporar pentru vizitatori.

Incidentele tragice în care sunt implicate mulțimi au loc frecvent în India, în cadrul evenimentelor de amploare - precum festivalurile religioase -, fiind adesea cauzate de o gestionare deficitară și de lacune în ceea ce privește măsurile de siguranță.

Anul trecut, o busculadă produsă în cadrul festivalului religios Kumbh Mela s-a soldat cu peste 30 de morți și mai mulți răniți. În Bengaluru, 11 fani au fost striviți de vii în timpul sărbătoririi primului titlu câștigat de echipa locală de cricket în Indian Premier League.

În statul Tamil Nadu (sudul Indiei), 36 de persoane și-au pierdut viața într-o busculadă produsă la un miting electoral al unui actor devenit politician, care se bucură de o mare popularitate.

În 2024, 121 de persoane au murit în statul Uttar Pradesh (nordul Indiei), în timpul unei reuniuni religioase hinduse.